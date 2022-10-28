馬斯克準備私有化 推特被標普500指數剔除

全球首富馬斯克週四 (27 日) 已完成推特收購事宜，推特未來可能被馬斯克私有化，並在 3 至 5 年內重新上市。同日紐交所公告，推特將於週五停牌。標普 500 指數將剔除推特股票，並由保險公司 Arch Capital Group 取代。

經歷 6 個月戲劇反轉後，馬斯克週四以 440 億美元完成推特收購交易。據報導，馬斯克入主推特後，已經點燃新官上任的第一把火，開除推特數名高階主管，包括執行長 Parag Agrawal、財務長 Ned Segal、法律事務和政策主管 Vijaya Gadde 及總顧問 Sean Edgett。

推特未來可能被馬斯克私有化 (圖片：AFP)

此外，馬斯克有望對推特業務做出一些改革，並將推特從上市公司變成一家私有公司。

之前馬斯克曾提到買下推特後，將加速打造超級應用程式「X」，包含許多功能，還向投資人保證，將迅速努力改善推特的業務營運及盈利能力。

據報導，為了收購推特，馬斯克與私募股權公司等共同投資機構合作，而這些私募機構喜歡將公司私有化，這樣才好重組，有待重組完成再上市。馬斯克預定今年收購完成後將推特私有化下市，最快三年內將推特重新上市。

紐交所週四 (27 日) 公告，推特將於週五 (28 日) 停牌，標普道瓊斯指數有限公司週四也宣布，保險公司 Arch Capital Group 將在下週二開盤前取代推特，納入標準普爾 500 指數。

Arch Capital Group (ACGL-US) 週四大漲 5.94% 至每股 51.69 美元。推特 (TWTR-US) 收紅 0.66% 至每股 53.70 美元。