蘋果App Store內新廣告版位正式上架

蘋果 (AAPL-US) 周二擴大其 App Store 上搜尋廣告的版位,包括在「Today 」標籤上 (本質上是該 app 的首頁) 的版位,以及在個別產品的頁面上。

新廣告單元代表蘋果廣告版位大擴張。蘋果廣告向來只能宣傳一種產品:適用於 iPhone 等 Apple 設備的 app。

今年稍早蘋果已宣布將推出新廣告單元,而推出此時蘋果的廣告業務一直受到競爭對手的密切審視。

周二之前,蘋果廣告版位僅限於搜索標籤上的一個單元,以及搜索結果頁面上的一個單元。

但現在新增「Today」標籤內和產品頁面內的廣告版位,「在顧客首次到達頁面,尋找某個具體事物並瀏覽要下載的 app 時,就會驅動推薦你的 app。」蘋果在開發者部落格上寫道。

CNBC 證實,新的廣告單元出現在 app 頁面上,標題寫著「你可能也會喜歡 (You Might Also Like)」,該訊息清楚標記為廣告,背景為藍色。

蘋果廣告銷售是服務業務的一部分,該部門包含 App Store 銷售、線上訂閱營收、硬體保固維修以及與谷歌等搜索公司的授權交易營收。整體而言,蘋果 2021 財年服務部門銷售額達 680 億美元。

然而,臉書母公司 Meta (META-US) 等競爭對手指責蘋果在擴展自家廣告業務時,用新的隱私功能阻礙同業的業務。

蘋果去年推出 iOS 14 時啟用 ATT 隱私架構,讓 iPhone 用戶可選擇拒絕與 app 開發商共享唯一的跟蹤 ID,因此大多數用戶選擇不共享,阻礙線上廣告商準確追蹤的廣告效果。

蘋果強調此舉是為了保護用戶隱私,此前該公司已允許用戶關閉蘋果的廣告個性化,並阻止公司利用某些類型的數據來定位搜索廣告。

美銀本年初估計,蘋果今年單就來自搜尋廣告的營收可望超過 50 億美元。