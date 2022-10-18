WSJ：英特爾預測Mobileye上市估值大幅縮水 不到200億美元

知情人士透露，因首次公開募股 (IPO) 市況不佳，英特爾 (Intel) 對旗下自動駕駛汽車事業 Mobileye 的上市估值預測，將進一步縮水至 200 億美元以下。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法，英特爾原先預測 Mobileye 上市估值約為 500 億美元，但現在將目標估值定在 200 億美元以下，且打算出售比原先計畫更少的股票。

一些知情人士透露，英特爾希望藉由以更低價格出售更少股票，來引起投資人的興趣，以便在股票開始交易後推高股價。

除了下修目標估值外，Mobileye 的路演時間也延後至周二 (18 日)，比原先預期還要晚一天，屆時將釋出有關估值預期的最新資訊。知情人士表示，公司目標仍是在 10 月 26 日掛牌上市。

Mobileye 在 2014 年首次上市，當時估值約 50 億美元，英特爾隨後在 2017 年以 153 億美元價格收購這間以色列公司，並計劃推動第二次 IPO，不過，在高通膨、高利率、經濟衰退擔憂以及股價暴跌等各種不利因素的打擊之下，IPO 市場正面臨巨大考驗，對 Mobileye 等科技公司來說更是如此。

Dealogic 數據顯示，美國 IPO 市場正處於有紀錄以來最糟糕的一年，今年傳統 IPO 籌集的資金總額幾乎是 1995 年以來最少，主要股票指數均墜入熊市，且多數在前兩年上市的公司，目前交易價都低於 IPO 價格。