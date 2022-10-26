PC需求急遽萎縮 英特爾、AMD股價敲警鐘

電腦銷售下滑，令 Bernstein 分析師對兩家關鍵晶片廠的股價敲響警鐘。

半導體分析師 Stacy Rasgon 周二 (25 日) 以 PC 需求惡化為由，大幅下調英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-US) 股票的目標價。

整個 2022 年，PC 銷售前景一直在惡化。根據研究公司 IDC 的數據，全球 PC 出貨量在今年第 1 季 (3 月為止) 年減 5% 後，第 2 季年減 15%。 IDC 於 10 月 10 日表示，第 3 季 PC 出貨量也下降 15%。

分析師表示，英特爾的策略建立在搖搖欲墜的基礎上，隨著 PC 需求似乎不久就要恢復到新冠肺炎疫情前的水準，該基礎正在崩潰。「英特爾先前已公開承認趨勢減弱，我們懷疑現在情況變得比他們評論當下更糟糕了。」

英特爾和 AMD 均拒絕對 Bernstein 的報告發表評論。

該分析師重申英特爾股票「遜於大盤」的評級，目標價自 30 美元調降至 23 美元，他雖然重申 AMD「跑贏大盤」的評級，但將目標價自 135 美元調降至 95 美元。

然而，隨著美股大盤周二普遍上漲，英特爾收高 0.85% 至 27.41 美元，AMD 大漲 4.72% 至 61.47 美元。

英特爾財務長 David Zinsner 上個月表示，PC 市場已進一步惡化。AMD 本月初則預警恐無法實現 9 月為止一季的財測。

然而，撇開當前與宏觀相關的弱點，Rasgon 較樂觀看待 AMD 未來的表現。

他認為 AMD 與英特爾面臨的問題不同，AMD 的問題似乎非結構性。「我們猜測，該公司將趁英特爾失誤，持續在數據中心領域拿下實質性市占，長期狀況看起來仍有利。」

英特爾預定周四公布第三季財報，而 AMD 預計 11 月 1 日公布財報。