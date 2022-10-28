元宇宙部門慘虧、外界質疑聲勢不斷 祖克柏仍堅持重押

臉書母公司 Meta Platforms 第三季財報除營收、獲利以及廣告業務大幅下滑外，該公司寄予厚望的元宇宙部門「實境實驗室」（Reality Labs）的營收依然停滯不前且虧損與日俱增，引起外界對 Meta 大力投資該部門的質疑聲浪，公司市值也在股價暴跌中摔出全球 20 大公司行列。

根據財報顯示，實境實驗室第三季營收較去年同期縮水近半至 2.85 億美元，虧損則自去年同期的 26.3 億美元擴大至 36.7 億美元，今年迄今已經虧損 94 億美元，而且還看不到盡頭。

截稿前，Meta(META-US) 周四（27 日）盤中股價下跌 23.33%，每股暫報 99.54 美元，市值暫報 2,681.50 億美元。該公司今年迄今市值暴跌 6,770 億美元，跌出全球 20 大市值公司行列。

今年初時，Meta 是美國第六大市值公司，當時市值接近 1 兆美元。然而在 10 個月後，市值暴跌至 2,680 億美元左右，排名第 26 名，目前低於雪佛龍 (CVX-US)、禮來 (LLY-US) 與寶僑 (PG-US) 等公司。

元宇宙部門淪賠錢貨 華爾街分析師齊看壞

Cowen 旗下分析師 John Blackledge 領導的團隊預估，明年 Meta 在元宇宙的營運虧損將超過 210 億美元，而今年營運虧損估 150 億美元。因此分析師團隊將 Meta 股票評等從「增持」（Outperform）降至「與大盤持平」（ Market Perform），目標價從每股 205 美元大砍至每股 135 美元。

Jefferies 董事總經理希爾（Brent Thill）表示，讓投資者保持警惕的並非元宇宙本身，而是 Meta 對其投資規模看起來太過激進，這在很大程度上將影響其核心的廣告業務。

市場分析師 Mandeep Singh 表示，儘管 Meta 營收成長大幅放緩，但該公司對元宇宙的長期投資計畫力道似乎過猛，而有鑑於到目前為止 Meta 在元宇宙領域的努力缺乏吸引力，明年的營運成本與支出的預測恐高到令人驚訝。

祖克柏堅守元宇宙投資

儘管 Meta 的元宇宙業務不斷虧損並且未來還將持續擴大，但該公司仍表示在明年之後，將加速投資實境實驗室，以利實現未來增加公司整體營業利益的目標。

然而此舉將導致整體成本上升，Meta 預估明年全年的總支出將在 960 億美元至 1,010 億美元之間，高於去年的 850 億美元至 870 億美元。

即便如此，Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）仍在公司財報會議上捍衛元宇宙和人工智慧（AI）的投資，他表示：「我們顯然在做一些領先工作，替下一個重磅運算平台鋪平道路。」

有外媒報導指出，Meta 除對元宇宙的投資之外，部分支出增加也是來自於 AI 方面，包括為與 TikTok 抗衡的 Reels 短片、廣告以及訊息投放技術等。

元宇宙是「無底洞支出」

有外媒評論稱，祖克柏「與現實的脫節」對於股東和投資人來說是個風險，直指 Meta 對實境實驗室的投資是一種「無底洞支出」。在過去的一年內，實境實驗室耗費了超過 130 億美元的股東資本，但僅開發了一項年收入僅為 25 億美元的服務。

Jefferies 董事總經理希爾表示，華爾街對 Meta 投資元宇宙的規模持有一定程度的懷疑態度，因為短期內缺乏回報，再加上對經濟衰退的擔憂和廣告收入的下降，投資者絕對 100% 反對這一點。

另有外媒報導指出，其中還有個關鍵問題在於，Meta 的元宇宙旗艦產品 Horizon Worlds 到底能帶來什麼。儘管祖克柏曾強調該部門的未來是「開放的」和「可交互操作的」，然而 Meta 使用的技術是傳統的，缺乏去中心化的元素，因此不可能擁有一個真正可交互操作的去中心化元宇宙。