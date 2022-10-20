打擊虛假評論 亞馬遜在義大利和西班牙提起訴訟

美國電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (20 日) 表示，它已在義大利和西班牙提起法律訴訟，以在全球擴大封鎖虛假評論的力道。

亞馬遜長期以來一直在對抗虛假或被操縱的評論，隨著在新冠疫情封鎖期間越來越多人湧向亞馬遜網站購物，這個問題變得更加嚴重。

數以萬計的用戶加入 Telegram 即時通訊網站上的專用頻道，透過匿名中介者在該網站上註冊，為亞馬遜上的產品撰寫五星級優評，以換取經濟回報。

亞馬遜銷售合作夥伴服務副總裁梅塔 (Dharmesh Mehta) 發表聲明表示：「我們繼續改進我們的主動控制權，發明新技術和機器學習來檢測不良行為者，並找到追究責任的新方法。」

該公司在歐洲提出的第一起刑事訴訟中，亞馬遜宣稱其目標是「在義大利銷售虛假評論的知名經紀商」，但沒有透露此人的姓名。

該零售商表示，被告承認已經建立了一個願意在其網站上購買產品並發布五星級評論以換取全額退款的個人網絡。

四星和五星評論有助於銷售，特別是如果消費者認為它們是公正的。

亞馬遜還在西班牙對 Agencia Reviews 提起民事訴訟，指稱這家西班牙業者在客戶發布虛假 5 星評論後提供全額退費。

除了歐洲，亞馬遜也在美國提起的訴訟。

該公司還向德國的 5 個網站發出警告，這些網站將用戶訪問者引導至虛假評論經紀商；這些網站後來都同意簽署協議，停止這種行為。