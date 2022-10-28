Big Tech沒有金鐘罩！亞馬遜領頭 華爾街市值蒸發2,000億美元

在亞馬遜公布疲軟第三季財報，以及大型科技公司一系列悲觀季度財報後，美股周四 (27 日) 盤後價值蒸發超過 2,000 億美元。

亞馬遜第三季業績遜於華爾街預期，且對假期購物季的預期黯淡，令盤後股價一度暴跌 17%，市值狂瀉 1,900 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 公布季度 iPhone 銷售量不及華爾街目標，令盤後股價一度跌逾 1%，抹去約 300 億美元市值。

亞馬遜盤後股價隨後收斂跌幅至 12%，蘋果則轉為小升 0.3%。

在各國央行升息以抗通膨之際，一連串華爾街熱門股的業績黯淡，凸顯投資人對全球經濟健康狀況的深切擔憂。

紐澤西 New Vernon 的 Cherry Lane 投資公司合夥人 Rick Meckler 表示：「大型科技公司並非不受經濟放緩的影響，尤其是受消費者驅動的公司。」

「隨著美國聯準會 (Fed) 展開計畫中的放緩措施，就會吞噬一些他們消費者導向的業務，且由於他們本益比高，所以這會令股價更大幅下跌。」Meckler 說。

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 周二公布糟糕的季度財報後，周四持續分別收低 2.85% 和 1.98%。

美股周四交易時間，臉書母公司 Meta (META-US) 也發布糟糕的財報數據，令其股價崩跌近 25%，市值重挫，剩下 2,600 億美元左右，在華爾街最有價值企業排行榜上淪落到第 20 名。

如果亞馬遜周四盤後賣壓延續至周五交易時段，那麼將創下該股自 2006 年以來最大單日跌幅。

周四稍晚，少數還能笑得出來的贏家包括：社交媒體平台 Pinterest (PINS-US) 盤後漲近 10%，因其季度營收高於預期；英特爾 (INTC-US) 則因第三季業績高於預期，且計劃削減成本多達 100 億美元，激勵盤後漲近 6%。