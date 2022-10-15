亞馬遜會員促銷活動2.0買氣下降 分析師：沒關係！成本低又能清庫存

亞馬遜 (AMZN-US) 本周二 (11 日) 起展開 48 小時的「Prime Early Access Sale」會員購物活動 (類似 Prime Day 的促銷活動)，但購物者似乎對折扣商品不太感興趣。

亞馬遜試行一年兩度重大折扣活動，藉由此回來探測會員經歷 7 月 Prime Day 後，對第二次促銷活動的反應如何。

雖然亞馬遜周四表示，上千萬 Prime 會員向第三方賣家訂購超過 1 億件商品，但幾乎沒提供其他訊息和具體數據，例如銷售數據等。

然而，第三方分析師收集的數據可更深入探討第二回促銷活動與第一回之間的差別。

美銀分析師表示，與 7 月舉行的 Prime Day 相比，本周活動力度似乎「較輕」，他們估計本周的折扣活動營收 57 億美元，而 7 月的活動營收 75 億美元。

商業數據公司 Klover 也觀察到支出和交易量放緩，並指出本州活動的交易頻率較 7 月活動下降 30%。

根據市場研究公司 Numerator 的數據，「Prime Early Access Sale」期間每筆訂單平均金額為 46.68 美元，低於 Prime Day 時的 60.29 美元。與此同時，大多數類別的銷售額較 7 月同類別銷售額下降，但玩具、嬰兒用品、書籍、影片和其他媒體除外。

然而，並非所有人都認為亞馬遜第二回會員活動失敗。研究公司 Marketplace Pulse 創始人 Juozas Kaziukenas 表示，即使本周活動未能超過 Prime Day 的銷售額，但周二和周三活動期間的銷售額仍較平常多。

「我認為亞馬遜嘗試做了不錯的事，就是減少他們倉庫裡的產品庫存。」Kaziukenas 說。

亞馬遜、沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGTUS) 和其他大型零售商都在戮力解決庫存過剩的問題，因為疫情期間熱銷的商品長期缺貨，但等訂單到貨後，消費習慣已經改變的購物者已沒有購買意願了。各家業者現在選擇提早啟動假日購物季活動，藉此清掉一些不想囤積的庫存。

這令許多品牌加入促銷，例如同樣有庫存過剩問題的派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 健身器材就是最暢銷的商品之一。

亞馬遜面臨營收成長放緩，恐迎接平淡無奇的假期購物季，也想藉第二回的會員促銷活動提振銷售業績。根據 Adobe 預期，假期購物季的網購金額估計僅成長 2.5%，為該公司自 2015 年追蹤該數據以來最低的成長率。

Kaziukenas 表示，以刺激銷售來說，舉辦這一類會員折扣活動是成本相對低廉的方式。「唯一的成本就是折扣，而這不是來自賣家就是品牌，就舉辦實際活動而言，這對他們來說很便宜，要是他們想要，還能每月都辦一次。」