〈美股早盤〉美Q3經濟成長勝預期 Fed升息擔憂未減 主要指數漲跌不一

美國第三季經濟成長反彈，消除市場對聯準會（Fed）激進收緊貨幣政策引發經濟衰退的擔憂，美股主要指數周四（27 日）開高，然而 Meta Platforms 因財報表現不佳股價崩跌再加上美國上季經濟反彈成長讓市場開始擔心 Fed 將繼續升息，那斯達克綜合指數、標普 500 指數與費城半導體指數開盤不久後翻黑走跌。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 250 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌近 150 點或近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 1%。

美國商務部周四公布第三季國內生產毛額（GDP）初值，在前兩季都是負成長之後，7 月至 9 月 GDP 的年化增長率為 2.6%，優於經濟學家預期的 2.3%。

美國經濟在第三季以穩健步伐成長，是今年首見單季成長。儘管經濟面臨高通膨和聯準會快速升息的威脅，但消費支出表現出一定韌性。

此外，美國勞工部同日公布的失業金數據顯示，上周經調整後初領失業金人數報 21.7 萬人，較前值 21.4 萬增加 3 千人，不過低於市場預期的 22 萬人，儘管在 Fed 連番激進升息下，就業市場依然強勁。

先前公布數據顯示，服務業與製造業萎縮、新屋銷售減少，顯示 Fed 替經濟降溫的努力似乎取得一些成效，不過經濟學家預估，Fed 將在下周會議上連續第四次升息 3 碼。

歐洲方面，歐洲央行（ECB）公布最新貨幣政策決議，將三大主要利率均上調 3 碼（75 個基點），符合市場預期，為連續第二次大幅升息 3 碼。此次升息後，歐洲央行邊際貸款利率為 2.25%，主要再融資利率為 2%，存款機制利率為 1.5%，值得注意的是，歐洲央行存款機制利率已升至 2009 年以來新高。

截至台北時間周四（27 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Meta(META-US) 早盤下跌 23.34%，至每股 99.52 美元

臉書母公司 Meta Platforms 上季財報與本季財測表現俱差，讓市場大失所望，美股開盤前股價延續先前頹勢重挫逾 23%。財報顯示，Meta 上季營收年減 4% 至 277.1 億美元，低於市場預估的 273.8 億美元，每股獲利報 1.64 美元，遠低於市場預期的 1.89 美元。第四季營收預估介在 300 億至 325 億美元之間，而市場預估為 322 億美元。

開拓重工 (CAT-US) 早盤上漲 8.45%，至每股 213.59 美元

有「景氣金絲雀」之稱開拓重工（Caterpillar）上季財報表現亮眼，營收報 149.9 億美元、每股獲利報 3.95 美元，均優於華爾街分析師預期的 143.3 億與 3.16 美元。開拓重工盤前股價受財報佳績激勵大漲逾 5%。

麥當勞 (MCD-US) 早盤上漲 3.19%，至每股 264.79 美元

麥當勞受惠客流量提升，第三季業績亮麗，營收報 58.7 億美元、每股獲利報 2.68 美元，均優於市場預期的 56.9 億與 2.58 美元。該公司第三季淨利報 19.8 億美元，合每股 2.68 美元，低於去年同期的 21.5 億美元或每股 2.86 美元。值得注意的是，以全球業務計算，該公司同店銷售額成長 9.5%，超過 StreetAccount 預計的 5.8% 的增幅。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.2%

美國第三季實質 GDP 季增年率初值報 2.6%，預期 2.4%，前值 - 0.6%

美國第三季消費者支出季增年率初值報 1.4%，前值 2%

美國第三季核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率初值報 4.5%，預期 4.5%，前值 4.7%

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬人，預期 22 萬人，前值 21.4 萬人

美國上周續領失業金人數報 143.8 萬人，預期 138.8 萬人，前值 138.3 萬人

華爾街分析：

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，美國經濟持續成長是好事，對股市來說是個好兆頭。然而，有鑑於目前 Fed 仍在對抗通膨，可能會因此認為有必要繼續大幅升息。