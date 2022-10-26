加拿大央行意外僅升息2碼 經濟衰退擔憂下放慢政策步伐

加拿大央行（Bank of Canada）周三（26 日）意外放緩升息步伐僅將利率上調 2 碼（50 個基點），低於外界預估的 3 碼（75 個基點），原因是加拿大經濟正處在衰退邊緣，不過頑強的通膨也讓加拿大央行表示仍需再次上調借貸成本，但已經接近結束升息周期時刻。

加拿大央行周三將基準隔夜拆款利率上調 50 個基點至 3.75%，低於市場與多數經濟學家預估的 75 個基點。先前該央行在上月將利率提高 3 碼、7 月提高 4 碼（100 個基點）。

儘管加拿大央行官員在對抗通膨問題上保持相對強硬措詞，但這一令人出乎意料的舉措將引發外界對央行是否願意進一步損害加拿大經濟的質疑。其他央行可能也會向加拿大央行看齊，因為他們也在試圖弄清楚到底需要多大力道保持貨幣緊縮政策。

在加拿大央行宣布升息 2 碼後，美國 10 年期公債殖利率一度跌破 4%，因為該央行舉措引發外界對聯準會（Fed）可能也會削減升息幅度的聯想。

加拿大央行在利率聲明中表示：「未來的升息將受到以下評估影響：收緊貨幣政策將如何減緩需求、供應方面所面臨的挑戰將如何解決，以及通膨和通膨預期將如何應對。」

雖然此次升息幅度低於預期讓外界對加拿大央行留下轉鴿印象，然而官員則以鷹派口吻表示，通膨依然普遍，數據尚未出現「有意義的證據」表明基本物價壓力正在緩解。

央行官員也再次指出通膨預期飆高的風險可能會變得根深蒂固，而這或許是個訊號，透露雖然央行目前可能正在放緩升息步伐，但並非最終目標。央行官員還指出，美元走強加劇全球通膨。

加拿大央行重申預估中性利率約為 4.5%，這與市場預期的利率將在明年初觸頂一致。該央行表示將堅定恢復物價穩定且繼續採取必要行動，實現 2% 通膨目標。

值得注意的是，加拿大央行總裁馬克林（Tiff Macklem）表示：「緊縮階段接近尾聲，我們離目標越來越進，但尚未到達那一步。」

與此同時，加拿大央行下調對經濟成長預期，預料未來幾個月經濟成長將停滯甚至可能萎縮。此外央行還預估，由於借貸成本上升抑制支出，到明年底通膨率將大幅降至 3% 以下，有望在 2021 年初以來首次回落在目標區間內。

專家看法

凱投宏觀公司（Capital Economics）資深加拿大經濟學家 Stephen Brown 在報告中表示，加拿大央行越來越相信其迄今採取的行動足以遏止通膨，儘管此次升息幅度低於市場預期，可能傳出鴿派訊號，最終不得不改變政策。

Franklin Templeton Investment Solutions 投組經理 Michael Greenberg 表示，加拿大央行的升息有點出乎意料且強調通膨顯然是個問題，預料央行還會繼續升息。

而對於此次小幅升息的原因，Greenberg 認為是先前央行的激進升息給加拿大經濟與金融穩定帶來負面影響，央行才做出升息 2 碼決定。

BMO Capital Markets 經濟學家 Doug Porter 表示，經濟前景趨弱可能是促使加拿大央行僅將利率上升 2 碼的原因，不過有關利率仍需繼續上調的警告「略為減弱升息力道」。

彭博經濟學家 Andrew Husby 表示，加拿大央行升息 2 碼低於預期，儘管與會議前的溝通不一致，但與該國出現越來越多經濟減速的跡象更相符。