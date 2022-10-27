〈財報〉殼牌Q3獲利創歷史次高 擬加碼股息配發

能源巨擘殼牌（Shell）周四（5 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，儘管部分業務出現放緩跡象讓獲利較第二季遜色，但仍寫下歷史次高紀錄。另外殼牌宣布再度回購股票並計劃加碼股息配發。消息激勵殼牌美股盤前股價大漲逾 5%。

截稿前，殼牌 (SHEL-US) 盤前上漲 5.12%，每股暫報 56.04 美元。

殼牌表示將在未來三個月內再回購 40 美元的股票，讓今年的回購總額達到 185 億美元，此外還計劃把第四季的股息配發增加 15%，不過具體情況有待董事會批准。

根據財報，殼牌第三季（截至 9/30）經調整後淨利報 94.5 億美元，略低於分析師平均預估的 96.6 億美元。該數字雖然低於第二季創下的 114.7 億美元紀錄，當時石油價格每桶超過 100 美元，不過也創下歷史次高。

此次殼牌獲利較前季略為遜色的原因是綜合天然氣和化工業務大幅放緩，先前該公司已經表示，天然氣業務貢獻將有所下降。根據第三季財報，殼牌天然氣業務經調整後獲利季減 38%，降幅為公司整體獲利降幅的兩倍。

另外，殼牌化工及產品部門經調整後獲利較第二季下滑 62%，該業務被外界視為整體經濟的風向球。隨著殼牌利潤率下降，第三季工廠利用率降至 76%，第四季可能降至 72%。

資金方面，殼牌第三季自由現金流從第二季的 186 億美元大幅降至 125 億美元，原因是歐洲天然氣庫存價值變化導致大量流動資本外流 42 億美元。

值得注意的是，殼牌淨債務與股本之比的槓桿率升至 20.3%，債務增加約 20 億美元至 464 億美元，低於去年同期的水準，但高於第二季的 19.3%，主因是來自營運的自由現金流減少與近期收購的支出。

殼牌執行長 Ben van Beurden 表示，在全球能源市場持續動盪之際，公司業績表現強勁，同時也和政府、客戶密切合作，滿足他們短期與長期的能源需求。Ben van Beurden 將於明年卸任殼牌執行長，並由再生能源部門主管薩萬（Wael Sawan）接任。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師 Biraj Borkhataria 在報告中表示，殼牌上季天然氣綜合業務表現最糟糕，不過上游強勁的業績抵銷這一負面影響，此外令人意外的大幅加碼配發股息將受投資人熱烈歡迎。