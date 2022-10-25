晶片短缺問題仍在 但全球汽車減產速度有所放緩

根據 AutoForecast Solutions(AFS) 最新的數據顯示，儘管全球晶片短缺問題仍然未解，但全球汽車減產速度已經有所放緩。

數據顯示，截至本月 23 日，今年全球汽車市場因晶片短缺問題，累計減產汽車數量約為 361.56 萬輛。AFS 預估，至今年年底，全球汽車市場累計的減產量，將為 426.2 萬輛，略低於先前預估的 439 萬輛，也低於去年的 1,050 萬輛。

AFS 負責全球汽車預測的副總裁 Sam Fiorani 指出，以上的數據僅反應出因晶片短缺而導致的汽車減產，但是，如今汽車製造商也正面臨其他問題而導致減產，像是供應鏈問題導致交車延長、國際供應中斷等問題。

AFS 曾表示，雖然短缺情況可能緩解，但車廠仍將其可用晶片，優先用於高階、高利潤車型，而不是入門級車型。

整體而言，歐洲和北美地區仍是全球因晶片荒導致汽車累計減產量最大的兩大地區，並且今年的減產量預計都將破百萬輛。相較之下，中國汽車市場所受的影響較小，因缺少晶片的減產量約為 10.7 萬輛。

為減緩晶片荒衝擊，主流晶片廠商大多承諾增加對汽車晶片的投資。其中，瑞薩電子宣布將投資 900 億日圓，用於重啟日本甲府工廠的半導體產線，預估未來產量將達到目前的 2 倍。英飛凌也宣布將投資超過 20 億歐元，在馬來西亞建設新的工廠，來擴大產能。恩智浦則計畫投資 26 億美元，在美國擴大相關產能。