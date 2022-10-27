鎧俠Y7廠房落成 NAND Flash產能將提升3成

《日本經濟新聞》報導，全球第二大 NAND 記憶體晶片製造商鎧俠 (Kioxia) 周三 (26 日) 在日本四日市工廠舉行全新廠房 (Y7) 的竣工儀式，新廠總投資額約 1 兆日元，未來 NAND 快閃記憶體的生產能力將提高 3 成。

面對全球性的高通膨問題，智慧型手機相關的記憶體晶片需求正急遽下滑，鎧俠日前宣布自 10 月開始將減產 3 成，為該公司前身東芝記憶體在 2012 年實施減產以來首見。這回鎧俠的新廠房才剛落成，就立即面臨嚴苛考驗。

位在日本三重縣的四日市工廠，是鎧俠生產 NAND 快閃記憶體的重要據點。Y7 廠房於 2021 年 2 月動工，第一期工程在 2022 年 4 月完成之後，隨即搬入生產機台，將於這個秋天正式投入營運，預估屆時四日市工廠的產能將提升 3 成。

鎧俠的新廠房獲得日本經濟產業省最高 929 億日元補助，該公司並計劃投入 162 層 3D NAND、以及次世代產品的生產等。

Y7 第一期工程的生產機台等投資費用，由鎧俠和合作夥伴威騰 (WDC-US) 各分攤一半。未來 Y7 還有第二期工程的計畫，但目前實施時間未定。

此外，鎧俠在日本岩手縣的北上工廠，目前也正在進行第二棟廠房 (K2) 的興建工程。