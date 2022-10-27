〈財報〉福特Q3淨損但仍略優於預期 盤後下跌約1%

福特汽車 (F-US) 周三 (26 日) 盤後公布第三季財報，受供應鏈問題和對自動駕駛汽車部門 Argo AI 的投資拖累，淨虧損 8.27 億美元。

儘管如此，福特第三季的表現仍略微高於華爾街預期，對全年獲利的預測則落在預估區間的底線。

近時確認，福特周三收低 0.08%，盤後續跌 1.25%，報每股 12.82 美元。

第三季財報關鍵數據 vs 華爾街預期

調整後每股獲利 (EPS)：30 美分 vs. 27 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

汽車營收：372 億美元 vs. 362.5 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

福特上個月發布預警，調整後 EBIT 可能僅介於 14 億美元至 17 億美元。一些分析師先前本預期季度獲利接近 30 億美元。

雖然福特周三公布第三季調整後收益年減 40% 至 18 億美元，但仍略高於先前所公布的預期。

福特將第三季業績黯淡歸因於零件短缺，這項因素影響到 4 萬至 5 萬輛車，並使第三季供應商成本意外多了 10 億美元。

根據福特周三更新的預測，全年調整後 EBIT 預估約莫 115 億美元，落在上季預測 115 億至 125 億美元區間的最低標。

但福特也調升全年調整後自由現金流預期，自先前估計的 55 億美元至 65 億美元範圍提升為 95 億美元至 100 億美元區間，主因是福特的汽車業務表現強勁。

Argo AI

福特認列一筆 27 億美元投資於 Argo AI 的非現金稅前費用。該公司最初於 2017 年開始投資，隨後在 2019 年將其對 Argo AI 的所有權與德國車廠福斯分開。

福特財務長 John Lawler 表示，公司正逐步關閉業務，專注於先進的駕駛輔助系統，例如其 BlueCruise 高速公路免手動駕駛系統，和其他不歸類為「完全自動駕駛」 的業務。

「很明顯，要實現大規模獲利的全自動駕駛車還有很長的路要走，且我們已有結論，就是我們不一定要自己創造這種技術。」

高層表示，Argo AI 目前約有 2000 名員工，部分人力預計會轉而任職於福特或福斯。福斯先前聲明，將不會再投資 Argo AI。