福特9月整體銷量下降近9% 但大摩仍喊買：電動車銷售增2倍

福特 (F-US) 最近發布獲利預警，加上宏觀經濟挑戰，導致股價飽受打擊，但摩根士丹利分析師 Adam Jonas 認為，市場恐過度擔憂了。

Jonas 周三 (5 日) 將對福特股票的評級自「等權重」上調至「加碼」，目標價維持在 14 美元不變。福特周三上漲 1.21%，收每股 12.51 美元。

福特 9 月電動車銷量幾乎翻升 2 倍的消息激勵周二股價，也掩蓋同期整體銷量下降近 9% 的事實，但過去一個月股價跌幅仍近 20%，主要受到經濟前景疲弱的拖累，以及福特高層上個月宣布第三季營業獲利最多 17 億美元，遠低於華爾街預期的 29 億美元。

Jonas 認為，該股價回落可能是個買進機會，目前約莫 12 美元的股價，以摩根士丹利預計福特全年調整後每股收益 1.50 美元計算，本益比為 8，Jonas 估計本益比可望上升至 9.2，因此股價會接近他目標的 14 美元。

但另一方面，他調降通用汽車 (GM-US) 的目標價，自 42 美元下調至 30 美元，因為他估計通用汽車調整後全年每股收益 3.71 美元，本益比將從目前的 8.6 下降至 8。

Jonas 偏愛福特股價，主因是他對福特高層改革投資組合的計畫充滿信心，且相信拜登政府《降低通膨法案》將提供電動車買家稅務抵免，有利福特。

福特執行長 Jim Farley 重新定位汽車製造商產品組合，以對應電動車和內燃機領域需求，其策略備受 Jonas 肯定。現年 60 歲的 Farley 於 2020 年接任福特執行長，今年初將福特的電動車事業獨立出來一個部門，且扭轉其經濟車款的定位，轉向流行的全電動 F-150 Lightning 掀背車等車型。

Jonas 表示：「我們不太相信通用汽車會執行類似戰略。」