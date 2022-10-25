福特推出2023年新版Escape 攜手Bronco Sport共同角逐小型SUV市場

以雙管齊下的銷售策略為出發點，福特汽車 (F-US) 更新其廣受歡迎的 Escape，同時針對競爭激烈的小型 SUV 市場推出更新、更堅固的 Bronco Sport。

福特預計 2023 Escape 的新設計與其他便利和安全技術相結合，將有助其維持甚至增加汽車的銷量。

福特 SUV 行銷經理派特森 (Craig Patterson) 在媒體簡報會上表示，「Escape 已經是福特車系中第 4 暢銷的車型，我們認為還有機會更上一層樓。」

隨著車型更新，福特還新增一款全新的 ST 運動套件，預計這種車型將占未來汽車銷量的大約一半。它將提供 3 種型號，起價 995 美元。它具有暗色系外裝、更大的輪圈和其他功能。

2023 Escape 的起價從入門級車型的大約 29000 美元到插電式混合動力電動汽車的 40000 美元不等。相較之下，目前的車系價格帶約為 27000 至 41000 美元。

預計 2023 Escape 將於明年初開始進入經銷商展廳。該車型於周二開始接受預訂。

根據 Escape 品牌經理札斯基 (Adrienne Zaski) 的說法，目標是將主流 Escape 與更堅固的 Bronco Sport 區分開來，讓每輛車在小型汽車市場各自形成一個利基市場。

她說，「這塊市場很大，足夠容納相關的產品。我們認為，有了這些加強功能，我們將能夠在千篇一律的市場中獨樹一幟。」

截至今年第 3 季，Escape 在美國的銷量比 Bronco Sport 多出約 30000 輛。Bronco Sport 於去年年中才開始上市銷售。

兩種車款共享相同的底盤，但在不同的工廠生產。Bronco Sport 在墨西哥的工廠生產，而 Escape 在肯塔基州的路易斯維爾裝配廠組裝。