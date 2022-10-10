分析師：福特和GM等汽車業者利多出盡 明年獲利恐腰斬

UBS 分析師周一 (10 日) 發表報告指出，由於需求疲軟導致供過於求，美國和歐洲汽車業者的獲利明年將下降一半。與此同時，RBC Capital Markets 分析師史帕克 (Joseph Spak) 表示，2023 年對汽車業的估計需要「大幅下修」。

福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 股價聞訊大跌。福特周一開盤後下跌 7.8% 至 11.25 美元，而通用汽車股價下跌 5.6% 至 31.74 美元。

這兩家汽車製造商今年業務本就已十分艱難，由於投資人擔心諸多挑戰，包括供應鏈短缺、成本上升和消費者現金拮据，這兩家汽車製造商的股價今年來已下跌超過 45%。

UBS 分析師漢默爾 (Patrick Hummel) 表示，「需求破壞不再是一種模糊的風險，而是已經開始成為現實。」他將福斯汽車、通用汽車和雷諾的股票評級調降至中性，並將福特汽車股票評級調降至賣出。

分析師補充說，為期三年「史無前例」的定價權和獲利率即將到此結束，從現在起三個月後就會出現大量庫存。

對於電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 而言，其第 3 季交車量未達預期，瑞銀和 RBC 分析師都給出較為溫和的看法。UBS 認為這家由馬斯克領導的公司透過降價和利用成本來繼續「積極」成長，而 RBC 則表示，作為低成本電動車供應商，它在中期處於非常有利的地位。

不過，史帕克補充說，需求趨勢也將是特斯拉必須關注的關鍵項目。特斯拉周一股價下跌 1.5% 至 219.79 美元。