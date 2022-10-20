車貸金融股搖搖欲墜 Ally財報讓通用、福特股東皮繃緊

車貸公司 Ally Financial (ALLY-US) 公布第三季獲利遜於預期，且呆帳沖銷程度高於預期，周三 (19 日) 盤後應聲大跌近 8%，這對福特 (F-US)、通用 (GM-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 投資者來說無疑是壞預兆。

Ally 調整後第三季每股獲利 (EPS) 1.12 美元，遜於華爾街預期的 EPS 1.68 美元。作為零售貸款的一部分，淨沖銷自前季的 0.54% 上升到 1.05%，且遠高於去年同期的 0.27%。

借款人可能發現車貸漲幅越來越難消化，因為隨著通膨削弱消費者購買力，貸款成本越來越高。2022 年第三季 Ally 平均車貸收益率 7.29% 高於去年同期的 6.62%。就算二手車價格下降也無法改變此結果。第三季每輛租賃汽車的平均收益為 1325 美元，低於第二季的 1671 美元，也不及去年同期的 2495 美元。

唯一勉強算是好消息的是，壞消息似乎已經反映在汽車股的價格上。羅素 3000 指數 (RUA-US) 中的汽車和汽車零件股今年迄今平均下跌 38%。即使華爾街預期今明兩年通用汽車都有紮實獲利，但今年迄今股價仍約下跌 43%。

Ally 周三大跌 7.94%，收每股 26.43 美元，遠遜於大盤表現，即使以 2023 獲利估算，該股本益比僅 4.4，遠低於多元化銀行股價本益比約 9 到 10 的水準。Ally 今年迄今已下跌約 44%。

在諸如汽車等隨經濟週期漲跌的產業中，投資者擔心低迷會導致虧損，而不僅是輕微的獲利壓力。通用今年沒有虧錢，福特雖小額虧損，但這兩家公司都產生正面的自由現金流，意味著即使該產業表現已優於過去衰退時期，憂慮依舊存在。