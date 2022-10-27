〈美股盤後〉科技巨頭財報爆雷  那指重挫逾2% 道瓊近乎持平

加拿大央行週三 (26 日) 宣布升息 2 碼 (50 個基點) 至 3.75%，升息幅度小於預期，燃起聯準會最終可能不會那般激進地升息的希望。10 年期美債殖利率持續下滑，一度跌破 4%，也有助於提振美股早盤積極情緒。

不過，由於微軟和 Alphabet 等科技巨頭財報失利，科技股賣壓持續湧現，美股主指週三大多收黑，道瓊收盤近乎持平，標普走低 0.74%，那指重挫逾 2%，費半下滑超過 1%。

政經方面，投資人持續關注聯準會相關消息，美國參議院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週二致函聯準會主席鮑威爾，敦促他及聯準會官員在對抗通膨之餘，也必須確保充分就業，以免導致在巨大通膨壓力下生活的數百萬美國人失去工作。

地緣政治方面，美國國務卿布林肯週三表示，中國已決定不再接受台灣局勢的現狀，並開始加大施壓台灣，包括堅持動武的可能性。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.28 億例，死亡數突破 658 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊漲跌互見，能源 (+1.36%)、醫療保健 (+1.12%) 領漲，通訊服務 (-4.75%) 和資訊科技 (-2.23%) 表現不佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以微軟和 Alphabet 領跌。Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 9.14%；微軟 (MSFT-US) 暴跌 7.72%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.96%；Meta (META-US) 下跌 5.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.10%。

道瓊成分股互有消長。Visa (V-US) 上漲 4.6%；3M (MMM-US) 上漲 3.54%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.57%；Salesforce (CRM-US) 下跌 7.72%；波音 (BA-US) 暴跌 8.77%。

費半成分股悉數走弱。Marvell (MRVL-US) 下跌 4.58%；高通 (QCOM-US) 跌 0.89%；AMD (AMD-US) 下跌 2.83%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.75%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.70%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.65%；美光 (MU-US) 跌 0.75%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.49%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.38%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.21%。

企業新聞

波音 (BA-US) 暴跌 8.77% 至每股 133.79 美元，道瓊漲幅受到抑制。波音週三警告可能放棄 737 Max7 和 Max 10 機型的認證，此前波音宣布第三季調整後每股虧損 6.18 美元，營收為 159.6 億美元，皆遜於預期。

波音週三暴跌抑制道瓊漲勢。(圖片：AFP)

英特爾自駕車事業 Mobileye 以每股 21 美元發行 4100 萬股，募資 8.61 億美元，估值 170 億美元，股票代碼「MBLY」，該股週三那斯達克交易所開始交易，其股價飆升 37.95% 至每股 28.97 美元。

推特 (TWTR-US) 收紅 0.97% 至每股 53.35 美元，略低馬斯克每股 54.20 美元的收購價。馬斯克週三帶著一個水槽造訪推特在舊金山的總部，預計他將於週五完成收購推特的交易。推特行銷總監 Leslie Berland 表示：「推特和馬斯克還有很多會議和交流，這次只是個開始，週五同仁們可以直接聽到他的談話。」

微軟 (MSFT-US) 大跌 7.72% 至每股 231.32 美元。微軟週二會計年度第一季獲利超乎華爾街預期，但雲端營收成長遜於市場預期，且第二財季營收預測疲弱。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 狂瀉 9.14% 至每股 94.93 美元。Alphabet 週二公布最新財報營收、獲利雙雙未達市場預期，而由於經濟放緩、TioTok，YouTube 業務部門的廣告營收有史以來首次下降，年減 2% 至約 71 億美元。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) (KHC-US) 收黑 0.40% 至每股 36.91 美元。卡夫亨氏公布的第三季銷售超過預期，因為產品價格調漲抵消對其包裝食品和調味品需求減少的壓力。

經濟數據

美國 9 月營建許可月率修正值報 1.4%，預期 1.4%

美國 9 月營建許可年化總數修正值報 156.4 萬戶，前值 156.4 萬戶

美國 9 月商品貿易收支初值報 - 922.2 億美元，預期 - 875 億美元，前值 - 872.8 億美元

美國 9 月批發庫存月增率初值報 0.8%，預期 1%，前值 1.3%

美國 9 月季調後新屋銷售年化總數報 60.3 萬戶，預期 58.5 萬戶，前值 68.5 萬戶

美國 9 月季調後新屋銷售年化月率報 - 10.9%，預期 - 13.9%，前值 28.8%

華爾街分析

Osterweis Capital Management 投資組合經理 Larry Cordisco 表示：「有理由相信聯準會將放緩升息，但只要通膨仍然居高不下，即使經濟處於衰退期，聯準會也會非常不願意轉向，很難看到通膨如何迅速降至 2% 的目標水平。」

Cordisco 也提到：「Google 和 YouTube 上的廣告營收比人們想要的要少些，即使考慮到外匯逆風也是如此，這是經濟略有放緩的跡象。」

高盛策略師警示美股尚未觸底，預計標普指數將跌至 2888 點，意味著較週三的收盤水平下跌約 25%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主