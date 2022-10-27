美股重點新聞摘要2022年10月27日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Meta(META)、福特 (F)、科磊 (KLAC)

歐洲央行利率決議

美股財報 (盤前)：開拓重工 (CAT)、星巴克 (SBUX)、麥當勞 (MCD)、意法半導體 (STM)

美國 Q3 GDP 初值、消費者支出、核心 PCE 物價指數、上周失業金數據

Meta Q3 獲利遠遜預期 Q4 財測疲弱 盤後重挫近 20%

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (26 日) 公布第三季獲利遠低於預期，且第四季財測疲弱，令今年迄今幾乎直線下降的股價，盤後再暴跌近 20%。閱讀全文...

拜登：美國不尋求與中國發生衝突

中國共產黨第二十次全國代表大會落幕後，美國總統拜登週三 (26 日) 在與高級軍事顧問會面時表示：「美國不尋求與中國發生衝突。」閱讀全文...

路透：美商務部指控希捷違反出口規定向華為銷售硬碟

硬碟大廠希捷（Seagate）周三（26 日）在一份文件中表示，美國政府已對公司發出警告，稱其向華為提供硬碟可能違反出口管制法律。閱讀全文...

Mobileye 掛牌首日行情亮麗 盤中股價大漲逾 30%

英特爾旗下自動駕駛公司 Mobileye(MBLY-US) 周三（26 日）首次公開發行（IPO）行情亮麗，開盤後一度大漲逾 36%，截稿前漲幅收窄至 31.14%，每股暫報 27.54 美元，先前 Mobileye 的發行價為每股 21 美元。Mobileye 的上市可能是美股今年最後一次大規模的 IPO。閱讀全文...