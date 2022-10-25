華為：5G正從商用期躍升至高速發展期

華為第十三屆全球行動寬頻論壇 (MBBF) 在曼谷登場，華為輪值董事長胡厚崑致詞時提到，全球 5G 用戶達 7 億，5G 正從規模商用期躍升到高速發展期，希望全產業從三個方面做好準備，攜手推進 5G 網路、應用和產業實現跨越式發展。

截至 2022 年 10 月，全球已有 230 多家運營商推出了 5G 商用服務，共部署了 300 多萬個 5G 站點，5G 用戶達 7 億。

胡厚崑表示，基於網路部署快速推進，5G 正在從規模商用期躍升到高速發展期，目前在能源、製造、交通等領域，全球多個市場已湧現出 5G 的新應用。

胡厚崑認為，5G 帶來了前所未有的機遇，要抓住這些機遇，可以從三個方面做好準備 (圖片：華為官網)

胡厚崑認為，5G 帶來了前所未有的機遇，要抓住這些機遇，可以從三個方面做好準備。第一是要持續技術創新，完善網路建設，提升用戶體驗。第二是要共同定義和推動 5.5G 產業發展。第三推動業務和商業創新，充分釋放 5G 紅利。基於 5G 大寬頻，低延時的網路優勢，電信運營商可以把 5G、雲端、人工智慧 (AI) 等融合起來，為消費者提供全新的體驗。

由於 5G 發展潛力巨大，但仍面臨很多挑戰，胡厚崑希望全產業攜手，推動 5.5G 標準定義、頻譜取得和產業鏈構建，推進 5G 網路、應用和產業實現跨越式發展，抓住未來機遇。