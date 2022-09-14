App Store年底開闢新廣告欄位 蘋果準備招商

蘋果 (AAPL-US) 計劃最快年底購物季推出新廣告欄位，周二 (13 日) 已向開發商發出線上會議邀請，盼吸引廣告商購買欄位。

近幾年蘋果的廣告欄位一直僅有 App Store 上的「搜尋選項」，以及搜尋結果的頁面，新舉措代表蘋果廣告欄位 (主要在 App Store 內) 的明顯擴張。

根據 Mobile Dev Memo 創始人 Eric Seufert 發布的消息，「Apple Search Ads 推出新欄位，廣告主就能在整個 App Store 中推廣自家的 app，在今年假期購物季招攬更多顧客。」《CNBC》已藉由收到邀請的開發商證實該消息。

蘋果並未告知開發商新廣告欄位具體位置，但蘋果 7 月曾宣布計劃在 App Store 的「Today」頁面增加廣告單元，另外在 app 產品頁面上會出現「你可能也喜歡」的標語，連結同類型廣告商的 app。

蘋果代表說明：「Apple Search Ads 各種規模的開發商提供推廣業務的機會。與我們的其他廣告產品一樣，這些新廣告欄位也建立在同樣基礎上，亦即他們的內容只能來自獲得核准的 App Store 產品頁面 app，並將遵守同樣嚴格的隱私標準。」

蘋果廣告欄位擴張之際，其廣告業務也受到越來越多的審查。

蘋果的廣告營收是其服務業務的一部分，其中還包括保固維修、搜索引擎授權許可、App Store 銷售和線上訂閱收入等。

根據蘋果財報，2021 年的服務業務營收超過 680 億美元。美銀分析師 Wamsi Mohan 7 月估計，僅 2022 一年，蘋果就能自 Apple Search Ads 產生 50 億美元的廣告營收。