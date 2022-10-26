〈財報〉德儀Q4財測不如預期 顯示晶片需求減弱範圍擴大 

德州儀器 (Texas Instruments) 第 3 季財報略勝市場預期，但本季營收不如預期，代表半導體業的不景氣正從手機和個人電腦 (PC) 擴大到其他領域。德儀周二 (25 日) 盤後股價重挫逾 5%。

F2022 Q4 財測 vs FactSet 訪調分析師預測

營收：44-48 億美元 vs 49.4 億美元

EPS：1.83-2.11 美元 vs 2.23 美元

在半導體產業中，德儀的客戶名單最為廣泛，包含家電、軍事甚至太空，其財測向來被視為觀察半導體整體需求的指標。

德儀營收超過 60% 來自汽車和工業機械，一些工業客戶已經加入電腦、手機業者砍單的行列，不過汽車業務的需求仍強勁。

德儀投資人關係主管 David Pahl 說：「我們預測，多數終端市場季比的表現都將下滑，只有汽車市場除外。」

德儀執行長 Rich Templeton 說：「展望本季，我們預料 PC 市場疲軟，而且疲弱的情形將擴及工業。」本季迄今，砍單情況增加，訂單率惡化。

德儀盤後股價一度挫跌 6.1%，截稿前仍有 5.3% 的跌幅，周二稍早收高 0.32%，報每股 162.16 美元。

F2022 Q3(9/30 止) 財報關鍵數字 vs FactSet 訪調分析師預期

營收：52.4 億美元 (年增 13%、季增 1%) vs 51.4 億美元

淨利：23 億美元

EPS：2.47 美元 vs 2.39 美元

德儀營收已經連續六季交出兩位數成長。財務長 Rahael Lizardi 表示，德儀的資本支出預測不變，仍保持在 26 億至 28 億美元。

德儀是類比和嵌入式處理器晶片最大製造商，屬於較傳統的製程，因此今年來受到景氣反轉的影響比其他同業輕微。

從三星、英特爾到輝達，最近都警告需求大幅下滑，投資人一直期待半導體景氣已經接近底部。費城半導體指數今年來雖然下跌 40%，但截至周二已經連漲七個交易日，反映投資人對半導體景氣觸底的期待。

德儀股價今年來也下跌 14%，但比大多數半導體同業輕微，在費半指數中表現第四佳。

台海關係緊張的壓力壟罩晶片業之際，德儀投資人關係主管 Pahl 表示，客戶近來特別重視地緣政治議題，公司正在增加地緣政治上可靠的生產據點。德儀預料將是美國晶片法案撥款 520 億美元補助的主要受益者之一。