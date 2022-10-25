外資買賣晶圓雙雄不同調 大買聯電 持續調節台積電

台股今 (25) 日再上演資金大逃殺，台積電跳水破底，聯發科同步重挫，指數開低走低，大跌 190.86 點，收在 12666.12 點。外資連七賣晶圓代工龍頭台積電、共出脫超過 8.4 萬張，晶圓二哥聯電則續外資青睞、連六買，敲進超過 8.2 萬張。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 100.9 億元，連 7 賣，自營商買超 59.26 億元，連 2 買，投信買超 3.05 億元，連 5 買。

期貨方面，外資增持多單 1678 口，多單未平倉口數增至 8926 口；投信增持空單 768 口，空單未平倉口數增至 10643 口；自營商增持空單 1082 口，多單未平倉口數降至 1228 口。

外資今日持續買超聯電、大買 2 萬張，其他買超標的主要著眼金融股，買超開發金 1.7 萬張、臺企銀及兆豐金各逾 5000 張、第一金 4333 張、永豐金 3868 張，合庫金、華南金及元大金各超過 2000 張。

外資也青睞多檔 ETF，買超元大滬深 300 正 2 8356 張、國泰智能電動車逾 6800 張、國泰永續高股息及富邦上証正 2 各超過 2000 張。

外資賣超方面，持續調節台積電、再賣超 1.77 萬張，友達 1 萬張、力積電逾 4400 張、群創及台達電各逾 4000 張，其他電子股包括燿華、華通、欣興、仁寶、佳世達同遭賣超逾 2000 張。

傳產股方面，外資賣超台泥 1.9 萬張、裕隆 8203 張、華航 3934 張、中租 - KY 及亞泥各超過 3000 張，陽明、長榮航及萬海各逾 2500 張。

法人指出，在台幣續貶、台積電續跌下，台股短線難擺脫頹勢，在未有積極買盤承接下，操作上宜保守以待。

