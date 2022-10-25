消費者支出疲軟衝擊 大摩分析師下調特斯拉目標價

一向看多特斯拉 (TSLA-US) 的摩根士丹利 (大摩) 分析師 Adam Jonas ，如今態度轉趨保守，認為特斯拉恐難躲消費者支出衝擊。

Jonas 在週一 (24 日) 發布的報告中，將特斯拉目標價從 350 美元下調至 330 美元，不過重申對該股的評級為「增持」，這也是他本月第二次下調目標價。

Jonas 表示，特斯拉第三季財報較市場預期更為強勁，同時也沒有因為成本上揚等問題，而衝擊財報表現。但是，面對當前經濟環境，他認為應為意料之外的逆風騰出空間。

「我們希望在供應鏈、外匯逆風、投入成本通膨、新創成本以及需求破壞等憂慮方面，預留較多安全邊際。」Jonas 說道。

Jonas 也表示，雖然他有許多客戶認為，特斯拉在電動車市場上具備獨特地位，並且普遍供應不足，因此特斯拉較不容易受到消費者放緩的影響。但是，他認為，特斯拉如今的規模越來越大，仍然容易受到消費者支出放緩和電動車價格高昂的衝擊。

特斯拉昨日宣布，將中國地區販售的特斯拉售價下調最多 9%。Jonas 認為，這暗示全球最大的汽車市場，如今正面臨需求疲軟。

「我們預估特斯拉有一半淨利來自中國市場，或許可以將特斯拉視為中國科技股的衍生。展望 2030 年，特斯拉有望逐漸減少對中國的依賴，但商業組合的轉變需要時間。」Jonas 說道。