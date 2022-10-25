WSJ：英特爾旗下Mobileey有望實現甚至超過最高發行價目標

半導體大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自駕技術事業 Mobileye 即將在美國首度公開發行股票 (IPO)，《華爾街日報》週一 (24 日) 報導，Mobileey 有望實現、甚至超過最高發行價目標。
Mobileye 將於週三 (26 日) 在那斯達克開始進行股票交易，交易代碼為 MBLY。
Mobileye 去年底估值高達 500 億美元，但由於 IPO 市場市況不佳，估值已大幅縮水。Mobileye 上週公布的 IPO 條款顯示 Mobileye 計劃在今年 IPO 中發行 4,100 萬股 A 類股票，預計發行價介於每股 18-20 美元之間，估值約 159 億美元。
然而，消息人士週一透露，英特爾顧問機構告訴潛在投資人，Mobileey 有望實現甚至超過最高發行價目標，即每股 20 美元以上，故現在 Mobileye 估值約為 160 億美元或更多，略高於英特爾在 2017 年收購 Mobileye 的價格 (153 億美元)。投資人認購截止日期為週一晚些時候。
Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 稱：「在總體經濟疲弱和升息的雙重作用下，高增長科技股大幅下挫，而 IPO 市場本身近幾個月也陷入停滯，但英特爾現在以任何價格進行 IPO，就表明英特爾仍然認為現在就 IPO 比等待還要好。」
Rasgon 提到：「英特爾將從 Mobileye 交易中獲得一些現金，以及將旗下 Moovit 業務出售給 Mobileye 所得 9 億美元，考慮到他們自己的業務目前的發展趨勢，他們可能需要這筆錢。」
不過，英特爾執行長季辛格週一澄清：「Mobileye IPO 不是為了融資，而是進入市場，自動駕駛汽車領域是一個強勁的增長領域。這是一個艱難的市場。同時，我們相信 Mobileye 應該上市，這是將其潛力最大化的最佳方式。」
英特爾 2017 年以約 153 億美元將以色列先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛公司 Mobileye 收入囊中，將 Mobileye 在美 IPO 上市是英特爾扭轉其核心業務的更廣泛戰略的一環。Mobileye 在 2022 上半年營收 8.54 億美元，較去年同期成長 21%，Mobileye 去年全年營收為 14 億美元。
英特爾將於週四盤後公布最新財報，華爾街分析師認為，低迷的個人電腦 (PC) 市況和傳聞的大幅裁員，這可能會使其 Mobileye 在美上市黯然失色。
英特爾 (INTC-US) 週一小漲 0.78% 至每股 27.18 美元，年初迄今已暴跌 48.92%，遜於同期大盤表現，那指今年迄今跌幅為 30.82%、標普瀉 20.83%、道瓊則跌 13.90%。