WSJ：英特爾旗下Mobileey有望實現甚至超過最高發行價目標

半導體大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自駕技術事業 Mobileye 即將在美國首度公開發行股票 (IPO)，《華爾街日報》週一 (24 日) 報導，Mobileey 有望實現、甚至超過最高發行價目標。

Mobileye 將於週三 (26 日) 在那斯達克開始進行股票交易，交易代碼為 MBLY。

Mobileye 去年底估值高達 500 億美元，但由於 IPO 市場市況不佳，估值已大幅縮水。Mobileye 上週公布的 IPO 條款顯示 Mobileye 計劃在今年 IPO 中發行 4,100 萬股 A 類股票，預計發行價介於每股 18-20 美元之間，估值約 159 億美元。

然而，消息人士週一透露，英特爾顧問機構告訴潛在投資人，Mobileey 有望實現甚至超過最高發行價目標，即每股 20 美元以上，故現在 Mobileye 估值約為 160 億美元或更多，略高於英特爾在 2017 年收購 Mobileye 的價格 (153 億美元)。投資人認購截止日期為週一晚些時候。

Mobileye 在 2022 上半年營收 8.54 億美元，較去年同期成長 21%，成為英特爾的小金雞母 (圖片：AFP)

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 稱：「在總體經濟疲弱和升息的雙重作用下，高增長科技股大幅下挫，而 IPO 市場本身近幾個月也陷入停滯，但英特爾現在以任何價格進行 IPO，就表明英特爾仍然認為現在就 IPO 比等待還要好。」

Rasgon 提到：「英特爾將從 Mobileye 交易中獲得一些現金，以及將旗下 Moovit 業務出售給 Mobileye 所得 9 億美元，考慮到他們自己的業務目前的發展趨勢，他們可能需要這筆錢。」

不過，英特爾執行長季辛格週一澄清：「Mobileye IPO 不是為了融資，而是進入市場，自動駕駛汽車領域是一個強勁的增長領域。這是一個艱難的市場。同時，我們相信 Mobileye 應該上市，這是將其潛力最大化的最佳方式。」

英特爾 2017 年以約 153 億美元將以色列先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛公司 Mobileye 收入囊中，將 Mobileye 在美 IPO 上市是英特爾扭轉其核心業務的更廣泛戰略的一環。Mobileye 在 2022 上半年營收 8.54 億美元，較去年同期成長 21%，Mobileye 去年全年營收為 14 億美元。

英特爾將於週四盤後公布最新財報，華爾街分析師認為，低迷的個人電腦 (PC) 市況和傳聞的大幅裁員，這可能會使其 Mobileye 在美上市黯然失色。

英特爾 (INTC-US) 週一小漲 0.78% 至每股 27.18 美元，年初迄今已暴跌 48.92%，遜於同期大盤表現，那指今年迄今跌幅為 30.82%、標普瀉 20.83%、道瓊則跌 13.90%。