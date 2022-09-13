Google傳取消下一代Pixelbook筆電、解散研發團隊

美媒《The Verge》週一 (12 日) 引述消息人士報導，Google 已結束 Pixelbook 筆電研發設計部門，取消推出下一代 Pixelbook，正退出筆記型電腦市場。

今年 5 月的 Google I/O 全球開發者大會上，Google 硬體部門主管 Rick Osterloh 曾透露未來還會推出下一代 Pixelbook，但短短 4 個多月，Google 業務戰略有著天翻地覆的轉變。

由於通膨問題導致經濟不穩，加上廠商減少廣告支出，Google 跟隨著 Netflix (NFLX-US)、特斯拉 (TSLA-US)、推特 (TWTR-US) 和微軟 (MSFT-US) 宣布削減招聘或裁員計畫。

Google 執行長 Sundar Pichai 在 7 月的一份備忘錄中寫道：「在某些情況下，這表示投資重疊的地方應進行整合，並簡化流程，而其他情況之下，這意味暫停研發並將資源重新部署到更高優先級的領域。」而目前看來，不太賺錢的 Pixelbook 筆電項目首當其衝。

不太賺錢的 Pixelbook 筆電項目首當其衝，傳出團隊已解散 (圖片：AFP)

消息人士透露，Google 已解散 Pixelbook 筆電設計部門，取消推出下一代 Pixelbook，將該員工轉調到 Google 的其他單位，作為縮減成本措施的一部分。

截稿前，Google 僅回應「不分享未來的產品計畫或人員的訊息。」

不過，若消息屬實，這意味著 Google 在筆電市場耕耘近十年後，正退出筆電市場。

2013 年 Google 推出第一款搭載 Chromebook Pixel ，定價 1299 美元，但因為售價過於昂貴，買氣未如預期，而 Google 並未公布銷售情況。Google 在 2017 年試圖改變策略，推出可翻轉的新款 Pixelbook，起價為 999 美元，這款筆電可以像平板電腦一樣使用，選配 Pixelbook Pen 手寫筆等配件。

Google 在 2019 年推出 649 美元 Pixelbook Go ，這是比 Pixelbook 更小、更便宜的筆電，但功能方面遜於 HP 等競爭對手。到目前，Google 已經近三年沒有推出新一代自家筆電。

目前 Google 專注於平板電腦和智慧型手錶市場，公司計劃將在 2023 年推出最新一代的 Pixel 平板，採用自家研發的 Tensor 晶片，近期還傳出將推出 Pixel 平板 Pro 版本。

市場解讀，也許即將推出 Pixel 平板 Pro 版本， Google 便沒有必要推出新的 Pixelbook 筆記型電腦。