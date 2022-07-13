Alphabet執行長：考量經濟不確定性 今年將放慢招聘腳步

多家外媒引述公司內部電子郵件報導，面對潛在的經濟衰退，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 計劃放慢今年的招聘腳步。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 透過給員工的電子郵件表示：「不確定的全球經濟前景一直我們最關心的問題，如同其他公司，我們也無法倖免於經濟阻力。」

受俄烏戰爭等因素影響，Alphabet 今年第一季財報未達預期，財務長 Ruth Porat 警告艱難時期還在後頭。儘管如此，Pichai 在給員工的郵件中表示，Google 第二季仍僱用 1 萬名員工。

Pichai 說：「考量到今年迄今在人力招募上取得的進展，我們將在今年剩下時間放慢招聘腳步，同時支持對我們來說最重要的機會。」

他表示，Google 今、明兩年的招募作業將著重在工程、技術等關鍵領域，確保招聘的優秀人才能和公司的長期優先規畫保持一致。Google 的營運精簡計畫還包含將資金部署到更優先的領域，或是對投資重疊的地方進行整合。

Alphabet 周二收跌 1.43% 至每股 2280.41 美元，今年迄今已跌逾 21%，跟其他科技股一樣呈疲軟走勢。

面對日漸攀升的經濟衰退風險，各大科技公司最近幾個月陸續宣布放慢招聘甚至裁員，Snap(SNAP-US) 和 Lyft(LYFT-US) 在 5 月宣布放慢招聘步伐，Instacart 幾周後也跟進宣布，還有 Meta(META-US)，特斯拉 (TSLA-US)、Rivian(RIVN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等則宣布裁員計畫。