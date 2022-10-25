羅森伯格：聯準會讓通膨從小鹿斑比變成哥斯拉 標普恐跌至2700點

Rosenberg Research 創辦人、著名經濟學家和策略師羅森伯格 (David Rosenberg) 批評，美國聯準會對抗通膨反應過慢，如今的行動又矯枉過正，預計對美國經濟帶來重大危害，美國股市可能要到 2024 年，才有望止跌回升。

羅森伯格指出，「聯準會的工作是在派對開始時把酒杯拿走，但這個版本的聯準會在凌晨 4 點拿走酒杯，這時每個人都已經喝醉了。」

他認為，一場經濟風暴正在醞釀，2023 年將是非常艱難的一年，美國經濟陷入衰退，聯準會—特別是主席鮑爾 (Jerome Powell) 應當受到指責。

羅森伯格表示，鮑爾從通貨膨脹懷疑論者到激進殺手的轉變，讓通膨「從小鹿斑比變成了哥斯拉」。

他指責，聯準會無視市場信號，追逐滯後指標，聯準會過於激進的升息，導致美股大幅下跌，包括對經濟最敏感的股票，並造成商品熊市，以及殖利率曲線倒掛。

他指出，美國經濟衰退已無可避免，股市之前因聯準會不當操作猛力強升，接下來將會繼續急殺。他預計，標普 500 指數將跌至 2700 點 (自 2020 年 4 月以來的最低點)，美國房價下跌 30%，失業率上升。

羅森伯格表示，由於市場是周期性的，未來股票、債券和其他風險資產，還會因為聯準會的後續操作，而出現新的牛市。他預計，聯準會將在 2023 年第一季暫停升息，市場將因此反彈，但這將是一次下意識的反彈，要非常警惕，新的牛市可能要等 2024 年才會開始。

他指出，面對此後的投資和經濟挑戰，他非常看好債券。首先，股市要觸底，需要債券殖利率繼續下跌。其次，從歷史上看，最先進入熊市的資產會最早走出熊市，那就是公債，其後是股票，接下來才是商品。