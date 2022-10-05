大摩：新興市場及亞股已近熊市尾聲 為買入機會

摩根士丹利表示，在經過長時間的大幅下跌之後，新興市場和亞洲股市當前的熊市周期已經接近尾聲，「現在是為下一個周期種植樹苗的時候了」。

包括 Jonathan Garner 在內的摩根士丹利策略師在周二 (4 日) 的報告中指出，在「大量」投降的情況下，這些市場可能觸底，他們將新興市場和亞洲 (不含日本) 股市的評級，由持平上調至「增持」。

Garner 在今年早些時候，正確預測了新興市場和中國股市的潰敗。在美元飆升及中國嚴格封控防疫之下，新興市場自去年 2 月的高點，已經創下熊市最長天數的紀錄。

相較於 MSCI 新興市場指數今年以來下跌了 26%，摩根士丹利預計，由現在到明年 6 月，指數有望上漲約 12%。

摩根士丹利認為，投資者應該「轉向已證實的早期周期受益者」，他們還將南韓、台灣、半導體和科技硬體行業的評級，也上調至「增持」。

摩根士丹利表示，南韓和台灣是「進入新周期最確信的機會」，因為這兩個市場今年的表現都明顯落後，並且半導體庫存周期的轉折點即將到來。

報告稱，用來摩根士丹利用來識別市場拐點的 10 個指標現在表明，新興市場和亞洲股票極有可能形成低谷，這代表著一個「引人注目的買入機會」。