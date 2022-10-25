線性電視CPM之死！富國銀行：AMC、派拉蒙預估風險大

富國銀行分析師周一報告指出，全美最大連鎖電影院 AMC (AMC-US) 和派拉蒙全球 (PARA-US) 存在重大預估風險。

其研究備忘錄聚焦「線性電視 CPM 之死」，分析師預期，2019 年至 2023 年間，美國基於廣告的隨選影視 (AVOD) 和連網電視廣告營收將增長 150 億美元。(CPM 即每 1,000 次廣告曝光費用)

「隨著 AVOD 平台展示次數顯著增加，以及 Netflix 也推出 AVOD 模式，我們認為線性電視面臨比以往都大的風險。2023 年線性電視廣告營收約 720 億美元，我們估計其中僅 185 億美元是體育直播節目 (最受保護節目)。」

「我們認為，約 350 億美元來自娛樂，這塊是 AVOD 當前的整體潛在市場 (TAM)。更重要的是，我們認為 105 億美元屬於唾手可得的非體育 / 非新聞 / 非分散銷售的預售 (15% 的非政治線性電視)。2023 年可能是分散支出 / CPM 的轉捩點，因為 2024 年起的預售已見轉向 AVOD 的趨勢。」

因此，富國銀行認為 AMC Networks 和派拉蒙全球公司面臨獲利大幅下滑的風險，儘管此間所有媒體和廣播股都需要應對壓力。

「我們認為 AMCX 和 PARA 存在重大估計風險，因為他們有大量分散銷售的娛樂內容，在他們線性廣告總銷售額中，這種處於風險中的廣告營收占比達 50% 以上，且這些股票對 EBITDA 下修相當敏感。」分析師說。