華爾街：對Fed政策轉向的一廂情願不會終結熊市

對於那些押注鷹派央行時代已經終結而逢低進場的投資人來說，美股周三 (5 日) 的表現可能為他們帶來一些警示。

在本周取得 2020 年 4 月以來最佳兩日表現後，標普 500 指數周三 (5 日) 盤中一度挫跌 1.8%，儘管終場僅收黑 0.2%，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 淡化政策轉向的言論，仍給了潛在多頭一記忠告。

英國和澳洲近期事態確實表明，央行官員不得不衡量鷹派立場與經濟、金融穩定的風險。然而，考量到物價壓力仍處在數十年高點，對官方政策的信心極具重要，因此 Fed 勢必會繼續推進當前的緊縮政策，這代表經通膨調整後的 10 年期美債殖利率可能再度攀高，包含股票、信貸在內，對利率敏感的高風險資產恐再受重擊。

高盛集團投資組合研究主管 Christian Mueller-Glissmann 表示：「我們一直對市場定價 Fed 政策於明年快速轉向的想法感到苦惱。我們預期 Fed 明年會繼續升息，因此長債實質殖利率不會那麼快觸頂。」

在澳洲央行意外轉鴿以及英國央行啟動購債計畫後，人們對央行準備退出激進貨幣政策的期望越來越濃厚，帶動標普 500 和那斯達克綜合指數周二飆逾 3%。

不過，Fed 官員近期不斷強調打擊通膨壓力的決心，高昂的風險情緒似乎與 Fed 官員傳達的鷹派信號背道而馳。Fed 上月的利率點陣圖顯示，基準利率將在今年底升至 4.4%，明年升至 4.6%。

Ned Davis 美國首席策略師 Ed Clissold 說，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 已明確表示，在通膨顯著降溫之前不打算進行政策轉向。接下來市場應該會在經濟數據或 Fed 官員談話之下維持波動反應。

市場隱含的兩年通膨率預估值已自 3 月的 4.9% 降至目前的 2.3% 左右，這代表交易員認為通膨壓力正逐步接近 Fed 的目標水準，理論上為政策轉向創造了條件，但高盛策略師 Mueller-Glissmann 認為這種期望太過溫和。

這並非通膨觸頂希望首次落空。美國此前公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.3%，仍處在高點，上周公布的 8 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 也超出市場預期。