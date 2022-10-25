〈美禁高階晶片輸中〉英特爾CEO：美對中祭半導體出口管制 是無法避免的事

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周一 (24 日) 表示，美國最近對半導體輸中晶片實施出口管制，是無法避免的事，因為美國希望在美中競爭的過程中保持領先。

美國本月初宣布對中國實施出口管制，要求企業出口特定先進人工智慧 (AI)、超級運算晶片及相關生產設備之前，必須先取得政府許可。對此季辛格表示，這是半導體供應鏈必然的轉移。

他在華爾街日報 (WSJ) 的 Tech Live 論壇中說：「我認為這個地緣政治事件事不可避免的，也因此，推動供應鏈的重新平衡至為重要。」

他重申，美國需要把更先進的晶片生產從亞洲帶回歐美等地，以確保人工智慧、國家安全和電腦運算的半導體供應。他說：「台灣在科技供應鏈扮演如此重要的角色，但很不穩定。我們需要平衡... 就像石油儲藏量在過去 50 年定義地緣政治，但放眼未來 50 年，晶圓廠所在的位置更重要。」

季辛格先前還積極政府通過跨黨派的「美國晶片與科學法案」，該法案預定撥款逾 520 億美元，獎勵業者在美國進行半導體研發和建廠。

英特爾本身也砸重金擴張廠房版圖，包括在美國俄亥俄州、德國等地新蓋工廠。他表示，英特爾希望在 10 年內把亞洲占供應鏈的比重從 80% 降到 50%，同時把美國、歐洲分別提高到 30%、20%。

英特爾同日還宣布成立美國先進晶片製造聯盟，該聯盟生產對國安敏感的先進晶片。

英特爾正把在中國大連的記憶體晶片生產業務，轉移給 SK 海力士。該公司去年在中國的銷售額超過 210 億美元。

英特爾 (INTC-US) 預定 10 月 27 日美股盤後公布第 3 季財報。該股周一收盤上漲 0.78% 至每股 27.18 美元，今年來累計下跌 48.9%。