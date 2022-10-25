〈財報前瞻〉PC市況低迷、強勢美元打壓 微軟維持全年展望有難度

微軟 (MSFT-US) 將於周二 (25 日) 美股盤後 (台灣時間周三) 公布新一季財報，市場預估單季營收成長將創 5 年多來最慢，且部分分析師對於微軟在個人電腦 (PC) 市場放緩和美元走強的環境下維持全年展望感到質疑。

今年通膨飆漲激發經濟衰退擔憂，企業和消費者紛紛縮減對電腦和筆電的支出，進而削弱微軟主要產品銷售，如 Windows 和 Office 軟體。

更糟的是，今年美元強勢攀高，使海外業務吃重的大型公司收入和獲利縮水，微軟有高達五成以上的營收來自美國以外地區。

研調公司顧能 (Gartner) 此前公布數據，今年第 3 季 PC 出貨量下滑 19.5%。晨星 (Morningstar) 資深分析師 Dan Romanoff 指出，Windows 軟體授權約占微軟營收 12-13%，預估 PC 市況低迷將導致銷售額縮水 100 個基點。

不過，微軟雲端服務 Azure 有望幫助於抵銷部分衝擊，Refinitiv 預估 Azure 新一季營收將成長 20%。

Guggenheim 分析師上周表示：「所有人都將目光集中在微軟全年財測是否能維持不變，即實現雙位數的營收成長，但我們認為這存在風險。」瑞銀 (UBS) 也曾表示，微軟的股價很大程度上似乎反映公司無法實現全年預期。

本月至少有 15 家券商下修微軟目標價，該股周一 (24 日) 收盤上漲 2.1%，至每股 247.25 美元，今年迄今則跌逾 25%。