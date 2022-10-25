美股重點新聞摘要2022年10月25日

今日操盤前瞻

美股財報：推特 (TWTR)、通用汽車 (GM)、可口可樂 (KO)

美國 8 月 FHFA 房價指數、標普 Case-Shiller 房價指數

美國 10 月諮商會消費者信心指數

FT 一篇報導 台積電 ADR 一度下殺 6%

英國《金融時報》(Financial Times) 週一 (24 日) 發布報導指出，台積電認為美國重振美國本土晶片製造終將失敗，一些分析師稱台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，台積電 ADR 週一盤中一度下殺 6%。閱讀全文...

葉倫：正密切關注金融風險 採取措施增強美國公債市場

美國財長葉倫周一 (24 日) 表示，當前大環境「危險而動盪」，美國財政部正在密切關注金融風險，已採取措施支撐公債市場，同時強調美國經濟健康、金融體系也仍保持韌性。閱讀全文...

Meta 股東致函祖克柏 盼裁員、削減支出精簡營運

臉書母公司 Meta Platforms 的股東 Altimeter capital Management 周一（24 日）在給 Meta Platforms 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的公開信中表示，該公司需要透過裁員與限制資本支出精簡公司營運，找回其對投資人的吸引力。閱讀全文...

5G 手機需求下滑 台積電 7 奈米製程產能利率下滑

半導體市場在 2022 年下半年步入熊市，產能由緊缺轉向過剩，對手機行業來說，5G 手機需求也在下滑，這一連串效應的後果就是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 7 奈米製程產能利用率下滑。閱讀全文...