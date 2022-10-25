〈紐約匯市〉日元震盪由升轉貶 DXY持平 離岸人民幣貶至新低

日元兌美元周一 (24 日) 波動劇烈，扭轉稍早因當局疑似再度干預外匯的強勁漲勢，美元指數則幾乎持平。英國前財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 獲選為新任首相後，英鎊震盪走低。離岸人民幣兌美元再貶至歷史新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微跌 0.01%，至 112.00，盤中最低至 111.47，最高升至 112.53。

日元兌美元延續上周五 (21 日) 的震盪走勢，盤中一度暴漲逾 1.4%，再度引發外界對日本當局介入匯市的臆測，隨後回吐漲勢轉跌，截稿前下滑 0.91% 至 148.97 日元兌 1 美元。

日元隔夜波動率在周一飆至 9 月 21 日以來最高，即日本央行睽違 24 年首度出手阻貶日元的前一天。

東京貨幣市場經紀商預估，日本上周五的貨幣干預行動可能耗資 5.4 兆至 5.5 兆日元 (約 361.6 億至 368.3 億美元)，創下記錄新高。

在日本當局疑似出手干預後，美元維持穩健表現，但在公布採購經理人指數 (PMI) 顯示 10 月商業活動連續 4 個月萎縮後，美元走軟。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 表示：「數據可能凸顯出美元的強勁勢頭已接近尾聲，此前美國經濟持續展現強勁韌性，現在看起來這種情況正在消失。」

聯準會 (Fed) 上月連續三度升息 3 碼，市場預估下周還會再升 3 碼，但決策官員後續態度仍有待觀察。Moya 表示，市場正在觀望美國經濟的疲軟程度以及 Fed 在 12 月和明年 2 月之後是否停止升息。

在英國前財相蘇納克獲選為保守黨黨魁，即將接任首相一職後，英鎊小跌，兌美元匯價下滑 0.12% 至 1.1282 美元。

HYCM 首席市場分析師 Giles Coghlan 稱：「無論蘇納克的首相之路如何展開，在努力擺脫惡化的經濟和大選前景之前，英國可能會繼續面臨嚴峻挑戰。」他認為，相較於英國財政政策，Fed 放緩升息更可能幫助提振英鎊。

離岸人民幣兌美元重貶 1.33% 至 7.3241 人民幣，再探歷史新低。

中國國家主席習近平日前取得第三個中共總書記領導任期，分析人士認為，在應對新冠疫情方面，習近平可能繼續堅守清零政策，以國家利益為優先而非私營部門的成長。

歐元尾盤拉高，小漲 0.13% 至 0.9874 美元。澳幣兌美元大跌 1.11% 至 0.6310 美元。

截至台灣時間周二 (25 日) 約 6:00 價格：