〈財報前瞻〉通膨+升息衝擊買氣 通用汽車Q3恐不樂觀

通用汽車 (GM-US) 周二 (24 日) 美股盤後將公布第三季財報，但投資者可能需要關注他們對明年發出的訊號。

華爾街預期通用汽車第三季每股獲利 (EPS) 1.89 美元、營收 420 億美元、營業獲利 35 億美元。通用汽車第二季 EPS 1.14 元、營收 358 億美元、營業獲利 23 億美元。

零部件短缺挫傷通用汽車第二季業績，但該公司並未改變其全年展望，並可望迎頭趕上。通用汽車預計營業獲利介於 130 億美元至 150 億美元。

但華爾街沒那麼樂觀，估計通用 2022 年將創營收 128 億美元──今年下半年為 65 億美元，略高於上半年已公布的 63 億美元。

除了獲利和 2023 年的財測，投資者還希望看到通膨和升息對買家的影響，因為漲價和升息推升了要為汽車支付的金額。

車貸增加也威脅到通用汽車金融公司 (GM Financial) 的獲利。通用放貸單位第二季稅前營收 11 億美元，季度獲利已連續 8 季超過 10 億美元。

選擇權市場預估，通用股價在財報公布後將上下震盪約 4%。過去 4 季，通用在公布財報後上漲約 3%，其中 3 次走跌，1 次上漲。

通用汽車股價今年下跌約 40%，同期 S&P 500 和道指分別下跌約 21% 和 14%。

汽車股今年較大多數「慘業」受創更嚴重，羅素 3000 指數中的汽車和汽車零件股今年平均下跌約 39%。