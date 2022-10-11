全球Q3 PC出貨 創IDC、顧能統計以來最慘跌勢

研調機構 IDC 和顧能 (Gartner) 周一 (10 日) 相繼公布全球個人電腦 (PC) 第 3 季出貨數據，即使對蘋果的出貨統計存在差距，但兩家公司一致認為，全球 PC 市場正經歷 1990 年代中期統計數據以來最慘重的跌勢。

IDC 周一稍早公布 Q3 全球 PC 出貨量年減 15% 至 7425.2 萬台，年減幅較前一季的 15.3% 略微收斂，但仍是該機構自 1990 年代中期開始收集數據以來的最大降幅。

IDC 公布 Q3 全球 PC 出貨年減 15% 至約 7430 萬台。(圖：IDC 官網)

顧能同日收盤公布統計數據，Q3 全球 PC 出貨量估大減 19.5% 至 6800 萬台，降幅更甚於 IDC，也是該公司自 1990 年代中期開始追蹤 PC 市場以來最大。

顧能初估，第 3 季全球 PC 出貨量年減近 20% 至約 6800 萬台。(圖：顧能官網)

兩家機構統計的出貨量數據相差 630 萬台。與前一季情況相同，IDC 和顧能的數據差異不再和 Chromebook 是否被計算在內有關，而是在於對蘋果 (AAPL-US) 出貨統計，兩家機構 Q2 的蘋果出貨量相差 160 萬台，且差距在 Q3 進一步擴大至 420 萬台。

顧能分析師 Mikako Kitagawa 表示，Q3 的出貨表現象徵 PC 市場可能出現歷史性的放緩。她原先預估蘋果出貨增長落在個位數中段 (mid-single digit)，但顧能數據顯示，蘋果 Q3 出貨量較去年同期大減 15.6%，至 579.5 萬台。

相較之下，IDC 追蹤數據指出，蘋果 Q3 出貨量年增 40% 至 1000 萬台。IDC 分析師 Jitesh Ubrani 此前表示，中國的封控措施和物流瓶頸惡化，導致出貨從 Q2 遞延至 Q3。

Ubrani 說：「蘋果正在彌補 Q2 流失的訂單，同時積極推銷搭載 M1 晶片的 Mac 產品，這有助於刺激銷量，吸引對價格較敏感的客群，例如學生。」

IDC 此前公布 Q2 蘋果出貨量年減 22.5% 至 480 萬台，顧能公布蘋果同期出貨量年增 9.3% 至 640 萬台。

至於其他品牌，IDC 公布聯想 (0992-HK)Q3 出貨年減 16.1%，但市占率略微上升，惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 出貨量分別下滑 27.8% 和 21.2%，華碩 (2357-TW) 出貨年減 7.8%。

顧能預估聯想 Q3 出貨年減 15.3%，惠普和戴爾分別年減近 27.9% 和 21.1%，華碩年減 7.5%。