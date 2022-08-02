高端新冠疫苗巴國三期試驗結果 對比AZ達到優越性

高端疫苗 (6547-TW) 今 (2) 日表示，在巴拉圭執行的新冠疫苗三期臨床試驗，繼今年初完成期中分析解盲後，受試者追蹤期已滿，執行團隊亞松森大學也分享當地巴國實驗室分析成果，曾感染過新冠病毒的血清陽性受試者、或是未曾感染過的血清陰性受試者，高端對比 AZ 疫苗皆達到優越性(superiority)。

此臨床試驗總計在巴拉圭收納 1128 名受試者，有效分析樣本共 925 名，受試者血液檢體分別在巴拉圭亞松森大學當地實驗室、台灣中研院 P3 實驗室與中心實驗室進行抗體比對分析，三家獨立實驗室的資料趨勢一致。

從巴國亞松森大學公布的數據來看，在血清陽性受試者中，高端組的血清轉化率 (SCR) 為 98.6%，對照組 AZ 的 SCR 則為 90%，中和抗體比值 (GMT ratio) 高端組為 AZ 組的 1.7 倍。

另外，在血清陰性受試者中，高端組的血清轉化率 (SCR) 達 100%，對照組 AZ 的 SCR 則為 94.9%；中和抗體比值 (GMT ratio) 高端組為 AZ 組的 4.8 倍。

在安全性追蹤上，高端組的不良反應回報遠低於 AZ 組，顯示次單位蛋白質疫苗的耐受性及安全性；在血清學指標部分，不論是曾感染過新冠病毒的血清陽性受試者或是未感染過的血清陰性受試者，高端對比 AZ 疫苗皆達到「優越性」結果。

高端表示，後續將以國內實驗室數據為主體，預計第三季完成，同時也會完成巴拉圭第三期臨床試驗報告 (CSR) 的撰寫。