高端兩疫苗年底取證 正向看待WHO新冠團結試驗

高端疫苗 (6547-TW) 今 (22) 日召開法說，公司看好旗下新冠肺炎疫苗在 WHO 團結試驗數據結果，以及腸病毒 71 型疫苗與四價流感疫苗年底前取得台灣藥證後，明年開始貢獻營收。

WHO 團結試驗方面，高端表示，雖然尚未公布解盲結果，但該試驗已經進入資料分析階段，若數據結果正向將取得全球採購門票，明年有機會納入 COVAX 採購名單，此外，也有助於澳洲藥品管理局 (TGA) 的藥證審查，依循 WHO 緊急使用清單 (EUL) 認證路線。

高端原目標今年產能上看 1 億劑，公司坦言，此目標是基於年初新冠大流行所設定，目前全球疫苗供過於求，未來產能要達到該目標有挑戰，不過仍認為疫情流感化後，每年施打疫苗還是有一定需求。

針對新冠變異株，高端表示，已篩選出具有廣效潛力的 Beta 株次世代疫苗，從一期臨床數據顯示，對 Omicron 變異株具有廣效保護力，未來除了依循免疫橋接的審查途徑申請藥證外，同步展開 Omicron 株次世代疫苗及多價疫苗的開發，其中正與主管機關討論 Omicron 亞型測試 (BA.1、BA.4/5) 的臨床試驗設計。

高端腸病毒 71 型疫苗去年向台灣 TFDA 提出藥證申請，目前補件程序都已完成並邁向最後階段，若年底順利取證，後續將在越南等東協國家提出查驗登記。此外，與韓國疫苗大廠 GC Pharma 合作的四價流感疫苗，同樣希望年底取證，明年搶攻國內公費市場。