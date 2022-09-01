高端次世代新冠疫苗一期結果出爐 追加劑可對抗BA.4、BA.5

高端疫苗 (6547-TW) 今 (1) 日宣布，國際生醫資料庫 MedRxiv 發布次世代新冠疫苗 (MVC-COV1901-Beta) 一期臨床試驗數據，證實高端的原型株、次世代疫苗作為追加劑，都可對 Beta 株、Omicron 變異株 BA.4、BA.5 產生免疫反應。

為了評估次世代疫苗和原型株作為追加劑的安全性、耐受性和免疫生成性，高端在北醫附醫及三軍總醫院共計收納 107 名 18~55 歲受試者，以中和抗體試驗、記憶 B 細胞試驗分析對變異株的免疫效果。

高端說明，此次實驗分別使用原型株疫苗、15 mcg Beta 株疫苗及 25 mcg Beta 株疫苗施打追加劑。受試者分為 A 組 (2+1 針，間隔 8 個月施打追加劑) 或 B 組 (3+1 針，4 個月後施打追加劑)，安全性部分，無與疫苗相關的嚴重不良事件，耐受性也良好。

高端指出，一期臨床數據證實，若以原型株作為追加劑，對於變異株 Beta、Omicron BA.4/BA.5 仍有疫苗免疫效果，但變異株會降低疫苗效力；而以 Beta 株疫苗作為追加劑，效果比原型株更好，可顯著提升對武漢株、變異株 Beta、Omicron BA.4/BA.5 的中和抗體效價。

施打組合實驗結果發現，施打 2+1 針的受試者有明顯抗體提升幅度，而 B 組 (3+1) 可能因為第三、四針的施打間隔較短 (約 4 個月)，因而影響追加劑增強抗體的力道。

高端表示，無論使用何種組合的追加劑，施打後都顯示追加劑可誘導免疫記憶反應，並對變異株產生更全面交叉免疫反應，結果與 mRNA 疫苗加強劑的表現一致。