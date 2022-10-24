外資大賣面板雙虎4.5萬張 同步調節台積電逾萬張

外資大賣面板雙虎4.5萬張 同步調節台積電逾萬張。(鉅亨網資料照)
外資大賣面板雙虎4.5萬張 同步調節台積電逾萬張。(鉅亨網資料照)

外資今 (24) 日賣超台股 14 億元，台指期淨多單也減少 3292 口至 8447 口，個股方面，賣超多集中在電金權值，包含面板雙虎共 4.5 萬張最多，也調節台積電逾萬張，買超則以航運股較多。

外資買超華航 1.91 萬張最多，也買超長榮航 5299 張，除了航空雙雄，也有海運的陽明 8514 張、慧洋 - KY 4168 張、裕民 3976 張，其餘傳產則有台玻 2948 張、中鋼 2805 張、南亞 2363 張；電子以半導體居多，包含力積電 9992 張、聯電 4606 張、智原 4480 張；金融股以國泰金 5856 張較多。

外資賣超多為電金指標股，最多則是面板雙虎友達 2.35 萬張、群創 2.21 萬張，還有台積電 1.23 萬張、鴻海 5830 張等大型電子權值；金融股有玉山金 1.71 萬張、開發金 1.19 萬張、中信金 5351 張、新光金 4778 張，傳產則有台泥 9968 張、華新 4645 張。

投信今日連 4 買台股，買超 16.07 億元，買超最多的是聯電 4002 張、緊接著依序為欣興 2949 張、台半 2680 張、南電 1353 張、開發金 1228 張，永豐金、仁寶各逾 1100 張。

投信賣超千張只有中興電 1554 張、正新 1448 張，另有國泰金、漢翔各逾 600 張，元晶 563 張，以及新唐、元太、中鋼等個股。

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