對衰退的擔憂加深 2年期美債殖利率觸及4.6%

美國國債殖利率周四 (20 日) 上漲，2 年期國債殖利率達到 15 年新高，因對經濟衰退的擔憂在全球市場迴盪。

美東時間清晨 6:40，對政策最敏感的 2 年期美國國債殖利率上漲 0.9 個基點 4.561%；稍早曾升至 2007 年來最高的 4.612%。

指標 10 年期美國國債殖利小跌 0.1 個基點至 4.119%；稍早也觸及 14 年前 2008 年年中來最高的 4.167%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周三 (19 日) 發布的美國 9 月新屋開工率和建築許可數據低於預期，投資人普遍認為這是房地產行業衰退的跡象。

許多人一直擔心經濟萎縮，因為 Fed 一直在提高利率以對抗持續的通貨膨脹。

芝加哥 Fed 總裁埃文斯周三告訴記者，通膨「太高了」，Fed 需要繼續其目前的政策方針。然而，他也承認，進一步升息將「給經濟帶來壓力」。

預計 Fed 將在 11 月 1 日至 2 日的會議上再次升息 75 個基點。

周四將公布 9 月成屋銷售數據，交易員將進一步了解美國房市，同時將密切關注 Fed 理事們進一步講話以及財報。

持續的高通膨和相關的衰退擔憂正對全球債券市場帶來壓力，推高殖利率。

德國 10 年期國債殖利率最新上漲約 8 個基點至 2.448%，為 2013 年來新高。與此同時，在英國經濟動盪之下，英國 10 年期國債殖利率上漲 9 個基點至 3.964%。