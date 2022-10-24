〈財報前瞻〉電商快遞市場低迷 UPS業績有望繼續超車聯邦快遞

優比速（United Parcel Service）將於周二（25 日）美股盤前公布最新財報，分析師認為，優比速可望繳出符合市場預期的成績單，獲利方面將持續且顯著超越聯邦快遞。

投資人聚焦該公司是否較競爭對手聯邦快遞（FedEx）更好的度過低迷的電商快遞市場，以及如何守住獲利並是否能找到新業務抵銷損失。

今年迄今，優比速股價下跌約 20%，而聯邦快遞下跌 40%，上月聯邦快遞取消全年財測並將此歸咎於全球需求大幅下降。

聯邦快遞前銷售高層、產業顧問 Dean Maciuba 在談到優比速時表示，該公司營運較好、執行力較強，而且獲利能力持續且顯著高於聯邦快遞。

分析師與投資人表示，優比速似乎在發現與應對業務放緩方面做得比聯邦快遞更好，後者受到業務放緩打擊，空運飛機與陸運卡車數量過剩。

他們進一步指出，儘管聯邦快遞取消全年財測的警告給了優比速改變財測的藉口，但該公司仍維持今年財務預期不變。

與此同時，優比速的銷售團隊仍持續招攬新業務。另外根據知情人士透露，樂高集團（LEGO）將運送合作夥伴從原先的聯邦快遞換成優比速。對此，樂高拒絕置評，而聯邦快遞則表示客戶根據需求更換合作對象的作法並不罕見。

瑞銀分析師表示，優比速受惠美國業務量穩定與成本控制措施下，第三季獲利可望符合預期。

不過，優比速未來仍面臨重重挑戰，特別是在全球空運與航運進口貨運量下滑的情況下。

消費者對亞馬遜 (AMZN-US) 本月節前促銷的反應不溫不火，這表明通膨和經濟衰退擔憂降低年底節日消費季的預期，優比速最大客戶的快遞需求將有所減弱。

另一方面，由於優比速與工會司機、包裹處理人員之間的合約將到期，未來可能面臨停工與更高的員工成本風險。

截稿前，優比速 (UPS-US) 盤前股價上漲 2.84%，每股暫報 165.55 美元；聯邦快遞 (FDX-US) 下跌 0.74%，每股暫報 152.10 美元。