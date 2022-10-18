美債殖利率4% 公用事業股表現滑鐵盧 分析師：現在不宜買進

Truist 策略師引用近期交易模式和經濟背景為由，現在不是買進美國公用事業股的時機。

Truist 由分析師 Keith Lerner 領導的投資策略團隊，將公用事業股自「加碼」下調至「中立」，其研究報告寫道：「近期技術趨勢減弱，基本面和估值喜憂摻半，需要持中立觀點。」這些元素都是相互關連，但技術圖有助於說明投資者如何看待這種情況。

SPDR 公用事業類股 ETF (XLU-US) 今年迄今三度上漲至約莫每股 77 美元，每回都在該水準遭遇拋售壓力而下跌。在 9 月中旬觸及 77 美元後，該股一路下滑，10 月初跌至接近 61 美元的今年新低點，目前該股在 63 美元左右徘徊。

阻力點的買家很少是一大關鍵，在價格已經下跌後，市場卻持續拋售，這表明市場對該產業股票的興趣減弱。

雖然 SPDR 公用事業類股 ETF 的表現仍優於 S&P 500 指數，因同期跌幅 11%，比 S&P 500 指數同期下跌 23% 好一些，但已經不像年初時那樣遙遙領先，而其原因來自基本面。

公用事業股今年因具有防禦性而開始走漲，大眾和企業都需要水電瓦斯等公用事業，因此公用事業的銷售和獲利流相當穩定，這與其他許多產業相當不同，其他產業在經濟需求受創時，獲利會下降。

因此，在美國聯準會 (Fed) 採取升息抗通膨策略，引起市場對經濟的擔憂加劇時，投資公用事業股合情合理。

問題在於，公用事業股已經上漲這麼多，以至於他們的配息相對於股票成本大幅縮水。根據 FactSet，即使公用事業股近期下跌，SPDR 公用事業類股 ETF 的配息仍處於 2.85% 這樣的低位，在當前 10 年期美國公債殖利率接近 4% 的情況下，根本無法吸引買家。

《巴倫周刊》撰稿人 Andrew Bary 9 月時曾提出此點，稱公用事業股的利息太低，是時候停止買進公用事業股了。

目前，唯有 10 年期美國公債殖利率下降，或者公用事業股持續下降，才能讓公用事業股重啟良好走勢。