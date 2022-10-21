升息效應 9月房貸平均利率1.731% 創近6年半新高

中央銀行公布五大銀行新承作放款平均利率，9 月購屋貸款利率 1.731%，為近 6 年半來新高，但利率僅較 8 月增加 0.002 個百分點，央行經研處副處長蔡惠美說，部分銀行要等 10 月後才會調整利率，9 月升息對房貸影響要等 10 月才有較明顯變化。

根據央行公布資料，五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀)9 月新承作放款加權平均利率為 1.451%，較 8 月增加 0.036 個百分點；若扣除國庫借款，9 月五大銀行新承作放款平均利率約 1.456%，較 8 月增加 0.036 個百分點。

在購屋貸款部分，受央行 9 月升息半碼影響，貸款平均利率為 1.731%，雖僅較 8 月增加 0.002 個百分點，但仍創下 2016 年 4 月以來新高，主要是部分銀行房貸利率要到 10 月、11 月才會調升，因此升息對房貸利率的影響，要到 10 月才會比較明顯。

在購屋貸款餘額部分，蔡惠美表示，9 月貸款餘額約 547.21 億元，較 8 月增加 40.69 億元，主要是 8 月適逢民俗月，導致預售屋貸款延後所致。

蔡惠美說明，如果從移轉棟數來看，9 月六都移轉棟數較 8 月、去年同期分別下滑 4.16%、14.15%，顯示目前不動產市場觀望氛圍濃厚，交易心態轉趨保守。

蔡惠美分析，房市交易保守，主要與升息、經濟下行風險、主要央行緊縮政策與股市走跌等因素有關，加上 8 月又有另一波疫情升溫，都是影響房市交易的原因之一。