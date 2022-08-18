〈房產〉永慶房產集團全台店數突破1500店 上半年業績逆勢成長26%

在通膨、央行升息、政府打炒房、國內外經濟情勢等因素的衝擊，近期房市交易降溫，然永慶房產集團旗下五大房仲品牌永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產卻逆勢成長，最新捷報全台店數已突破 1,500 店，店數市占達四成。

永慶房產集團今年上半年績效更是亮眼，1-6 月業績逾 185 億元，較去年同期大幅成長 26%，單店平均業績逾 1,280 萬元、年增近一成，穩坐「台灣房仲第一品牌」當之無愧。特別是，永慶房產集團上半年在全台成交件數近 3 萬件，較去年同期增加 10%，相較全台 1-6 月買賣移轉棟數較去年同期減少 2%，出現極大反差，顯見永慶堅持提供「誠實服務」的理念，獲得消費者高度認同。

永慶房屋堅持「先誠實再成交」，近期年年推出「誠實服務」，承諾提供完整成交行情，否則將做出賠償，持續贏得消費者認同。(圖：永慶提供)

進一步分析，永慶房產集團在台灣七都表現十分亮眼！就成交件數來說，桃園成交件數逾兩成為最多，高雄則以近兩成緊追在後。值得一提的是，永慶房產集團這一年來新增近 200 家店，其中以高雄新增超過 43 店為最多，其次為台中的 41 店和新北的 31 店，桃園和新竹也有超過 20 店的增長，帶動永慶房產集團全台店數突破 1,500 店、店數市佔穩居四成。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，集團上半年的好成績，突顯「誠實服務」是消費者心之所向！不動產交易金額大，消費者需要誠實房仲協助把關，提供完整且透明的資訊，協助客戶做決策，避免遭到黑心房仲聯手投機客坑殺；所以，不只永慶房屋近期年年推出「誠實服務」，承諾提供完整成交行情，否則將做出賠償；加盟四品牌全台 2 萬名夥伴，也積極響應簽署【誠實服務承諾】，做「誠實房仲」的表率。

永慶房產加盟四品牌不僅攜手做公益，更一起深度聯賣、響應誠實服務承諾，做「誠實房仲」表率。(圖：永慶提供)

葉凌棋業務總經理補充，唯有獲得消費者認同才會有業績，才能持續開店並擴大規模！今年 4 月孫慶餘董事長在政治大學不動產研究中心的論壇上，才分享集團店數達 1,400 店的好消息，短短 3 個月，我們就突破了 1,500 店規模。葉凌棋業務總經理強調：做為台灣最大房仲連鎖，永慶將秉持「先誠實再成交」的承諾，堅持提供誠實服務，帶領產業向上提升，以回饋消費者的支持與肯定。