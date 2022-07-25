〈房產〉永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產推【誠實服務承諾】

台灣房市依舊充斥短期交易，根據財政部統計，房地合一稅上路滿周年，一年來被課徵 45% 短期交易稅額約有 2.9 萬件，課徵稅額上看 100 億元；以 45% 稅率回推，獲利總金額估達 220 億元，其中恐不少是黑心房仲聯手投機客、低買高賣賺價差的案件。為抑止投機炒作，永慶集團加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產近日發起全台近 2 萬名經紀人接棒簽署【誠實服務承諾】，繼續帶動台灣加盟房仲服務提升。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，因認同集團「先誠實再成交」精神，永慶加盟品牌持續吸引眾多加盟店東 / 長的認同，進而加入「誠實房仲」的行列，讓店數市佔快速成長直逼四成，此次推動【誠實服務承諾】也獲得旗下全台加盟店爭先簽署響應。劉炳耀董事長強調，過去房仲從業人員背負著「炒房元凶」的污名，但永慶用實績證明：堅持「誠實」就能贏得客戶信賴，更是品牌永續經營的關鍵。目前永慶加盟四品牌在全台已逾 1,200 家店，人員數突破 19,000 人，大家齊心簽署【誠實服務承諾】，不僅是消費者之福，更希望帶動更多同業一同響應。

誠實服務承諾 凸顯永慶加盟四品牌的與眾不同

永慶加盟四品牌的【誠實服務承諾】包括，第一個承諾是：買賣方服務流程，主動提供成交行情。第二個是：一年內買賣 / 拍賣取得案件，主動揭露取得價格。第三是：買賣方為永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店從業人員時，主動揭露。

有巢氏房屋竹北區加盟店認同【誠實服務承諾】的主動揭露態度，全員到齊響應簽署。(圖：永慶提供)

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，這三點【誠實服務承諾】，凸顯了永慶四大加盟品牌與同業之間的差異。自政府實價登錄 2.0 上線後，市場行情雖已是公開資訊，但因為一般民眾購售屋經驗少，難免擔心自己被投機客『短期內低買高賣、從中賺取暴利差價』。若房仲經紀人能主動提供完整的成交行情資訊、買賣方若是從業人員身分也能主動誠實揭露，將能提升消費者信賴與好感，也避免爭議產生。莊志成總經理指出：誠實是王道，獲得客戶肯定商機自然來。

「誠實房仲」理念獲認同 加盟店具體實踐

永慶集團一路以來的誠實作為，吸引許多有共同有理念的加盟店東長與從業人員加入，像是永慶不動產店東李春明就十分認同孫慶餘董事長「球員不兼裁判，房仲才能永續經營」的想法，所以他的團隊也設有「同仁二等親內的買賣屋，需要主動告知客戶，並加註合約中」，以杜絕投機可能。

而永慶不動產林口 A7 重劃加盟店店東陳明勇、永慶不動產台南小北加盟店東陳彼德、永慶不動產三重重陽橋加盟店東戴啟倫、永慶不動產台中豐原向陽加盟店東朱彥鴻也異口同聲表示，誠實告知可以有效減少消費糾紛、贏得消費者認同，對店頭經營更加有利。誠實，真的會有好報。

無論是把所知道的屋況、成交資訊、歷史成交價等事項全部告知，或是主動揭露買賣屋的身分是加盟店人員、或是案件的獨特之處，如上一手是一年內短期交易，雖然可能導致這一次的案件無法成交，但誠實態度一旦被認可，就會有下一次機會。

永慶不動產高雄師大加盟店東葉誌螢補充，資訊透明的時代，不是我們不主動告知客戶，客戶就不會知道！現在有多元管道可以查詢成交行情，無論是政府實價登錄網站，甚至許多民間平台也可以查得到。所以，我很支持總部推動的【誠實服務承諾】，這不只對消費者有利，對於想要長期經營的加盟店更是必要的作為。

因認同「誠實」而轉招永慶加盟品牌

許多加盟夥伴選擇加盟永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，也是看中永慶房產集團堅持誠實，始終如一。擁有 24 年房仲資歷、來自太平洋房屋的永慶不動產台中經貿加盟店東吳葵森，在加盟前就認識孫慶餘董事長，被孫董「堅持保障客戶權益，要用誠實來服務的精神」所吸引，毅然轉換加盟品牌，一待就是 11 年，旗下也擁有 3 間永慶不動產加盟店。

台慶不動產台中水湳區加盟店也在例行會議上，共同簽署、積極響應【誠實服務承諾】。(圖：永慶提供)

來自台灣房屋、從業近 30 年的永慶不動產羅東純精帝闊加盟店東李志德，以及擁有 15 年自營品牌資歷的有巢氏房屋花蓮吉安加盟店東涂宜琳，也因為認同「先誠實再成交」服務理念而加盟，他們認為「誠實房仲，是創業的最佳選擇」，因為降低了糾紛機會，能專注全力服務客戶。

而同樣來自中信房屋的永慶不動產高雄中華藝校加盟店東郭銘揮、永慶不動產高雄凱旋加盟店東周文惠則感佩永慶加盟總部一直帶領全台加盟店 “做對的事情＂，從多年前的不賺差價、到現在的誠實公平交易。他們認為房仲是信賴產業，唯有買賣雙方皆被誠實公平的對待，才能衍生出信任感，創造買賣雙方、經紀人與加盟店的多贏局面。

莊志成總經理指出，因為堅持誠實，獲得眾多消費者、加盟店東長認同，所以我們持續穩坐全台最大房仲連鎖，不僅直營的永慶房屋在「台灣服務業大評鑑」勇奪金牌十連霸，永慶不動產也六度拿下銀牌肯定！未來，永慶加盟四品牌也將發揮影響力，不斷擴大永慶集團的誠實服務，推動房仲業最重要的企業社會責任，做誠實房仲，成為穩定台灣社會的力量。

無論是把所知道的屋況、成交資訊、歷史成交價等事項全部告知，或是主動揭露買賣屋的身分是加盟店人員、或是案件的獨特之處，如上一手是一年內短期交易，雖然可能導致這一次的案件無法成交，但誠實態度一旦被認可，就會有下一次機會。

永慶不動產高雄師大加盟店東葉誌螢補充，資訊透明的時代，不是我們不主動告知客戶，客戶就不會知道！現在有多元管道可以查詢成交行情，無論是政府實價登錄網站，甚至許多民間平台也可以查得到。所以，我很支持總部推動的【誠實服務承諾】，這不只對消費者有利，對於想要長期經營的加盟店更是必要的作為。

因認同「誠實」而轉招永慶加盟品牌

許多加盟夥伴選擇加盟永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，也是看中永慶房產集團堅持誠實，始終如一。擁有 24 年房仲資歷、來自太平洋房屋的永慶不動產台中經貿加盟店東吳葵森，在加盟前就認識孫慶餘董事長，被孫董「堅持保障客戶權益，要用誠實來服務的精神」所吸引，毅然轉換加盟品牌，一待就是 11 年，旗下也擁有 3 間永慶不動產加盟店。

來自台灣房屋、從業近 30 年的永慶不動產羅東純精帝闊加盟店東李志德，以及擁有 15 年自營品牌資歷的有巢氏房屋花蓮吉安加盟店東涂宜琳，也因為認同「先誠實再成交」服務理念而加盟，他們認為「誠實房仲，是創業的最佳選擇」，因為降低了糾紛機會，能專注全力服務客戶。

永義房屋新北淡水區加盟店第一時間響應【誠實服務承諾】。(圖：永慶提供)

而同樣來自中信房屋的永慶不動產高雄中華藝校加盟店東郭銘揮、永慶不動產高雄凱旋加盟店東周文惠則感佩永慶加盟總部一直帶領全台加盟店 “做對的事情＂，從多年前的不賺差價、到現在的誠實公平交易。他們認為房仲是信賴產業，唯有買賣雙方皆被誠實公平的對待，才能衍生出信任感，創造買賣雙方、經紀人與加盟店的多贏局面。

莊志成總經理指出，因為堅持誠實，獲得眾多消費者、加盟店東長認同，所以我們持續穩坐全台最大房仲連鎖，不僅直營的永慶房屋在「台灣服務業大評鑑」勇奪金牌十連霸，永慶不動產也六度拿下銀牌肯定！未來，永慶加盟四品牌也將發揮影響力，不斷擴大永慶集團的誠實服務，推動房仲業最重要的企業社會責任，做誠實房仲，成為穩定台灣社會的力量。