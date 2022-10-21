今年全球筆電出貨將年減逾2成 明年持續下滑

全球消費市場需求低迷，研調機構 DIGITIMES Research 今 (21) 日指出，今年筆電市場反應疫後需求飽和，加上通膨、戰爭等不利因素，全年出貨將衰退超過 2 成，明年需求在總經不利下，預期仍將小幅衰退。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫觀察，今年筆電巿場遭遇全球通膨、烏俄戰爭、成熟國家激進升息等黑天鵝事件，加上供應鏈不穩定，使出貨從第二季開始急轉直下，明年動能也不顯著，預期 2024 年隨景氣復甦、處理器平台競爭加劇有利性價比提升後，整體巿場才可望恢復小幅成長。

分析明年應用市場，DIGITIMES Research 認為，明年整體需求將不如今年，不過，教育市場在三年換機潮、英特爾 (INTC-US) 新平台上市下，有機會反彈 5%，不過消費、商務市場恐年減 6.4%、4.3%。

品牌方面，DIGITIMES Research 預期，明年前五大業者中僅蘋果 (AAPL-US) 能小幅增長，前三大品牌出貨恐皆減少 1 成以內。

展望未來，DIGITIMES Research 預期，2025-2026 年間巿場可望因 Windows 10 停止支援、OLED 普及，刺激筆電換機，整體來看，估 2022-2027 年全球筆電出貨年複合成長率約為 1.5% ，顯示中長期仍具成長動力。