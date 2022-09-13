〈吳田玉開講〉時間會解決多數問題 半導體要看遠一點

日月光投控 (3711-TW) 營運長吳田玉今 (13) 日出席 SEMICON TAIWAN 2022 展前記者會，會中表示，去年下半年各家半導體業者的生意好到「不知道怎麼辦」，但今年下半年，大家卻變成「不知道該怎麼辦」，認為半導體產業趨勢需看遠一點。

展望未來，吳田玉對業界喊話，台灣應思考如何面臨未來挑戰及擴大優勢，世界經濟是共同體，半導體更是其中一部份，面臨新增變數，需耐心瞭解利益衝突的本質及適應衝突帶來的不便，就經驗法則而言，時間會解決大部分的問題。

吳田玉回顧過去 20 年變化，1998-1999 年隨著美國跟全世界鋪設大量光纖及海底電纜，帶動 2000 年半導體產值首度突破 2000 億美元、年增高達 31%，但隨後卻因過度投資，2000 年後的經濟情境非常辛苦，且那時台灣半導體在全球也不佔有舉足輕重的地位，那台灣半導體產業是如何成長至此？

吳田玉認為，過去 20 年發生最重要的三件事，包括智慧型手機問世、中國經濟崛起以及全球化，受惠三大變動，加上台灣半導體的群聚規模擁有完整的上下游供應鏈，成本相當具有競爭力，推升台灣半導體產值遠超過全球平均值的 3 倍。

吳田玉也強調，企業應做好自己的工作，尋找理念相同的夥伴，擴展經營思維，為未來可能的跨領域、跨國界，甚至跨商業模式打下基礎，並彼此扶持，攜手同行，與本屆 SEMICON 理念 Forward as one 相同。